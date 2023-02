Jadwal Bola Minggu 5 Februari: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 6 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-22. Hari ini akan hadir dua pertandingan terakhir yang akan sama-sama disiarkan Indosiar.

Inilah jadwalnya:

15:00 Persib Bandung vs PSS Sleman (Indosiar)

18:30 Bali United vs Barito Putera (Indosiar).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-22. Malam ini akan hadir laga menarik: Tottenham vs Manchester City. Ini akan jadi bentrokan tim papan atas.

Tottenham saat ini ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 36, hanya tertinggal empat angka dari Newacastle di posisi keempat. Man City ada di urutan kedua dengan nilai 45.

Selain laga Spurs vs Man City, malam ini juga ada duel Nottingham Forest vs Leeds United.

Jadwal:

21:00 Nottingham Forest vs Leeds United (Vidio)

23:30 Tottenham vs Manchester City (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol sudah memasuki pekan ke-20. Malam ini akan berlangsung bentrokan Barcelona vs Sevilla. Barcelona masih memuncaki klasemen dengan nilai 50. Mereka unggul 19 poin dari Sevilla di posisi ke-14.

Malam ini juga akan hadir aksi Real Madrid di kandang Real Mallorca. Madrid ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 39. Sedangkan Mallorca di urutan ke-10 dengan nilai 25.

Jadwal (Bein Sport)

20:00 Real Mallorca vs Real Madrid

22:15 Girona vs Valencia

00:30 Real Sociedad vs Real Valladolid

03:00 Barcelona vs Sevilla.

Liga Italia

Liga Italia akan menghadirkan rangkaian jadwal pekan ke-21. Malam ini akan berlangsung derby Milan: Inter Milan vs AC Milan. Inter kini ada di posisi kedeua klasemen dengan nilai 40, hanya unggul dua poin dari AC Milan di posisi kelima.

Inter saat ini sudah tertinggal 13 poin dari Napoli, yang malam ini akan berlaga di kandang Spezia.

Jadwal (Bein Sport)

18:30 Spezia vs Napoli

21:00 Torino vs Udinese

00:00 Fiorentina vs Bologna

02:45 Inter Milan vs AC Milan.

Liga Jerman

Liga Jerman akan memasuki pekan ke-19. Malam ini akan hadir dua laga, termasuk aksi Bayern Munchen melawan Wolfsburg.

Simak Jadwalnya (Mola TV):

21:30 Stuttgart vs Werder Bremen

23:30 Wolfsburg vs Bayern Munchen.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-22. Inilah pertandingan untuk malam ini:

19:00 Clermont vs Monaco

21:00 Ajaccio vs Nantes

21:00 Auxerre vs Reims

21:00 Lorient vs Angers

21:00 Strasbourg vs Montpellier

23:05 Brest vs Lens.

