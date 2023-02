Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-22, Klasemen, Top Skor, dan Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-22 sudah usai digelar. Jadwal pekan berikutnya akan mulai hadir Senin hari ini, 6 Februari 2023.

Pada pekan ke-22 pergeseran dinamis terjadi di papan atas. Persija Jakarta sempat merebut puncak klasemen dari Persib Bandung setelah menang 3-1 atas Rans Nusanatara FC, Jumat, 3 Februari.

Persib juga sempat tergeser ke posisi ketiga sehari setelahnya setelah PSM Makassar menang 1-0 saat menyambangi markas Arema FC. PSM hanya kalah selisih gol dari Persija.

Namun, selang dua hari, Minggu, 6 Februari, Persib Bandung kembali naik dan merebut puncak klasemen. Maung Bandung kembali menggeser Persija Jakarta setelah menang 2-0 atas PSS Sleman, berkat dua gol Ciro Alves.

Laga pekan ke-22 juga diwarnai kejutan, yakni juara bertahan Bali United yang takluk 1-2 saat menjamu Barito Putera.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-22

Persis Solo vs Bhayangkara FC 1-3

Dewa United vs Madura United 1-1

Persikabo 1973 vs Persita 1-1

Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC 3-1

Persebaya Surabaya vs Borneo FC 3-2

Arema FC vs PSM Makassar 0-1

Persik Kediri vs PSIS Semarang 1-2

Persib Bandung vs PSS Sleman 2-0

Bali United vs Barito Putera 1-2.

