Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-23: Madura United vs Persis Solo 2-3

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 mulai memasuki pekan ke-23. Pada hari pertama, Senin, 6 Februari 2023, laga Madura United vs Persis Solo berakhir dengan skor 2-3.

Kedua tim berhadapan di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tuan rumah Madura United mengalami dengan meyakinkan. Mereka unggul cepat, lewat gol Beto Goncalves, pada menit ketujuh.

Namun, Persis Solo membalas dan berbalik unggul. Mereka beruntun mendapat dua gol, pada menit menit 45 lewat bunuh diri Novan Sasongko dan pada menit 46 lewat aksi Alfath Faathier.

Madura United sepertinya akan terhindar dari kekalahan setelah kembali mencetak gol pada menit ke-67. Beto Goncalves kembali menjebol gawang. kali ini meneruskan assist Novan Sasongko.

Namun, pada injury time, Persis kembali meraih gol, lewat tendangan bebas Alexis Nahuel Messidoro. Gol ini didapat semenit setelah Madura United bermain dengan 10 orang karena Risaldi Malik mendapat kartu merah.

Madura United gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka masih bertahan di posisi keempat klasemen dengan nilai 37 dari 23 laga.

Persis Solo bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga sebelumnya. Mereka menempati posisi kesembilan dengan nilai 28.

Liga 1 Pekan Ke-23

Senin, 6 Februari 2023

Madura United vs Persis Solo 2-3.

Selasa, 7 Februari 2023

15:00 Persita vs Persija Jakarta (Indosiar)

17:00 Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 (Indosiar).

Rabu, 8 Februari 2023

15:00 PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

17:00 Dewa United vs Borneo FC (Vidio)

17:00 RANS Nusantara vs Arema FC (Indosiar)

Kamis, 9 Februari 2023

15:00 PSM Makassar vs Barito Putera (Indosiar)

17:00 PSS Sleman Persik Kediri (Indosiar)

Jumat, 10 Februari

17:00 Bali United vs Persib Bandung (Indosiar).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 Persib Bandung 21 37-27 45 2 Persija Jakarta 22 31-18 44 3 PSM Makassar 22 39-17 44 4 Madura United FC 23 29-24 37 5 Borneo FC 21 38-23 36 6 Bali United FC 21 45-32 35 7 Persebaya Surabaya 21 31-24 34 8 PSIS Semarang 21 24-27 29 9 Persis 23 24-27 28 10 Persita 21 28-35 27 11 Arema FC 20 20-23 26 12 Persikabo 1973 21 25-27 25 13 PSS Sleman 22 19-27 25 14 Dewa United FC 22 23-34 23 15 Bhayangkara FC 21 23-29 23 16 PS Barito Putera 21 24-35 19 17 RANS Nusantara FC 22 28-48 17 18 Persik Kediri 21 16-32 16

