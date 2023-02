Jadwal Bola Selasa 7 Februari: Liga 1, Piala FA, Liga Italia, Piala Dunia Antarklub, DFB Pokal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 8 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Piala FA, Liga Italia, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Jerman (DFB Pokal).

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-23. Hari ini akan hadir satu laga, yakni Bhayangkara FC vs Persikabo 1973. Sedangkan pertandingan Persita vs Persija Jakarta batal digelar karena masalah perizinan.

Bhayangkara FC saat ini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 23. Sedangkan Persikabo ada di posisi ke-12 dengan nilai 25.

Inilah jadwalnya:

15:00 Persita vs Persija Jakarta (ditunda)

17:00 Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 (Indosiar).

Piala FA

Piala FA akan menghadirkan empat pertandingan ulangan (replay) babak keempat. Kedelapan tim ini harus bermain kembali karena dalam pertemuan sebelumnya hanya bermain imbang.

Inilah jadwalnya (Bein Sport):

02:45 Burnley vs Ipswich

02:45 Fleetwood vs Sheffield Wed

02:45 Grimsby vs Luton

02:45 Sheffield United vs Wrexham.

Liga Italia

Liga Italia akan menghadirkan dua jadwal terakhir pekan ke-21. Malam ini akan hadir satu pertandingan, yakni

Inilah Jadwal (Bein Sport)

02:45 Salernitana vs Juventus.

Piala Dunia Antarklub

Piala Dunia Antarklub mulai memasuki babak semifinal. Malam ini ada satu laga yang akan berlangsung.

Jadwal

02:00 Flamengo vs Al-Hilal.

DFB Pokal

DFB Pokal atau Piala Jerman akan menghadirkan babak 16 besar. Malam ini ada dua laga yang akan hadir. Inilah jadwalnya:

00:00 Sandhusen vs Freiburg

02:45 Frankfurt vs Darmastadt.

Baca Juga: Prediksi Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 Hari Ini