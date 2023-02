Jadwal Bola Rabu 8 Februari 2023: Rans di Liga 1, MU di Liga Inggris, Real Madrid di Piala Dunia Antarklub

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 9 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Piala FA, DFB Pokal, Piala Dunia Antarklub 2022, dan Piala Prancs.

Inilah jadwal selengkapnya:

Baca Juga: Jadwal dan Prediksi Manchester United vs Leeds United di Laga Tunda Liga Inggris Malam Ini

Liga 1

X

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-23. Hari ini akan hadir dua laga yang akan berlangsung, yakni Dewa United vs Borneo FC dan Rans Nusantara vs Arema FC. Sedangkan satu laga lain, PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, ditunda karena masalah perizinan.

Inilah jadwalnya:

15:00 PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (ditunda)

15:00 Dewa United vs Borneo FC (Vidio)

15:00 Rans Nusantara vs Arema FC (Indosiar)

Liga Inggris

Liga Inggris akan menampilkan laga tunda pekan kedelapan. Manchester United akan menjamu Leeds United.

MU kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 42 dari 21 laga. Mereka tertinggal 8 poin dari Arsenal yang ada di puncak klasemen dan baru bermain 20 kali.

Leeds United akan menjalni laga ke-21. Mereka ada di urutan ke-17 klasemen dengan nilai 18, hanya unggul selisih gol dari Everton di zona degradasi.

Inilah jadwalnya (Vidio):

03:00 Manchester United vs Leeds United.

Piala FA

Kompetisi Piala FA akan menghadirkan satu laga terakhir babak keempat. Sunderland akan menjamu Fulham dalam laga replay. Pemenangnya sudah dinantikan Leeds United di babak 16 besar.

Jadwal

02.45 Sunderland vs Fulham

DFB Pokal

DFB Pokal atau Piala Jerman akan menghadirkan dua laga babak 16 besar. Inilah jadwalnya:

00:00 Nurnburg vs Dusseldorf

02:45 Bochum vs Dortmund.

Piala Dunia Antarklub 2022

Jadwal Piala Dunia Antarklub 2022 akan menghadirkan laga semifinal kedua, di Maroko. Malam ini, Real Madrid akan menghadapi Al Ahly. Pemenangya sudah ditunggu Al Hilal di babak final.

Jadwal

02:00 Real Madrid vs Al Ahly.

Piala Prancis

Piala Prancis akan memasuki babak 16 besar. Malam ini akan hadir aksi sejumlah tim, termasuk PSG. Inilah jadwalnya:

00:15 Angers vs Nantes

00:15 Auxerre vs Rodez

00:15 Lyon vs Lille

00:15 Paris FC vs Annecy

00:15 Toulouse vs Reims

00:15 Vierzon Foot vs Grenoble

03:10 Marseille vs PSG

Pilihan Editor: Terbelit Kasus Financial Fair Play, Gaji Fantastis Manchester City Terungkap