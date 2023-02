Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-23: PSM Makassar Kalahkan Barito Putera 4-1

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar berhasil mengalahkan Barito Putera dengan skor 4-1 dalam pertandingan Liga 1 pekan ke-23 di Gelora BJ Gabibie, Pare Pare, Kamis, 9 Februari 2023. Kemenangan ini mengantar Juku Eja naik ke puncak klasemen.

PSM Makassar sempat kebobolan lebih dahulu, pada menit ke-18. Bayu Pradana mampu membawa Barito unggul setelah meneruskan umpan Rizky Pora.

PSM Makassar menyamakan kedudukan lewat gol indah Yance Sayuri pada menit ke-28. Saudara kembar Yakob Sayuri ini mencetak gol setelah meneruskan umpan Kenzo Nambu.

PSM kemudian berbalik unggul setelah meraih tiga gol dalam rentang tujuh menit pada babak kedua. Gol-gol itu dicetak Muhammad Ramadhan Santana (menit 70), Jan Pluim (74 dan 76).

Ini jadi kemenangan ketiga yang diraih PSM secara beruntun. Mereka naik ke puncak klasemen, menggeser Persib Bandung. PSM mengemas nilai 47 dari 23 laga, unggul dua poin dari Persib yang baru bermain 21 kali.

Barito Putera gagal menjaga kebangkitannya setelah pekan lalu mengalahkan Bali United 2-1. Mereka masih tertahan di zona degradasi, posisi ke-16 klasemen, dengan nilai 19.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-23

Senin, 6 Februari 2023

Madura United vs Persis Solo 2-3.

Selasa, 7 Februari 2023

Persita vs Persija Jakarta (ditunda)

Bhayangkara FC vs Persikabo 3-2.

Rabu, 8 Februari 2023

15:00 PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (ditunda)

Dewa United vs Borneo FC 1-0

RANS Nusantara vs Arema FC 1-2.

Kamis, 9 Februari 2023

PSM Makassar vs Barito Putera 4-1

17:00 PSS Sleman vs Persik Kediri (Indosiar)

Jumat, 10 Februari

17:00 Bali United vs Persib Bandung (Indosiar).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 PSM Makassar 23 43-18 47 2 Persib Bandung 21 37-27 45 3 Persija Jakarta 22 31-18 44 4 Madura United FC 23 29-24 37 5 Borneo FC Samarinda 22 38-24 36 6 Bali United FC 21 45-32 35 7 Persebaya Surabaya 21 31-24 34 8 Arema FC 21 22-24 29 9 PSIS Semarang 21 24-27 29 10 Persis Solo 23 29-27 28 11 Persita 21 28-35 27 12 Dewa United FC 23 24-34 26 13 Bhayangkara FC 22 26-31 26 14 Persikabo 1973 22 27-30 25 15 PSS Sleman 22 19-27 25 16 Barito Putera 22 25-39 19 17 RANS Nusantara FC 23 29-50 17 18 Persik Kediri 21 16-32 1



