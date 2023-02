Jadwal Bola Sabtu 11 Februari 2023: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 12 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 memasuki pekan ke-24. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Persita Tangerang vs Bhayangkara FC (Indosiar)

17:00 Persikabo 1973 vs Madura United (Indosiar)

Liga Inggris

Liga Inggris sudah memasuki pekan ke-23. Malam ini sejumlah tim bersar akan beraksi, termasuk Arsenal, Chelsea, serta Tottenham.

Inilah jadwalnya (live Vidio):

19:30 West Ham vs Chelsea

22:00 Arsenal vs Brentford

22:00 Crystal Palace vs Brighton

22:00 Fulham vs Nottingham Forest

22:00 Leicester vs Tottenham (Moji)

22:00 Southampton vs Wolves

00:30 Bournemouth vs Newcastle (SCTV)

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol memasuki pekan ke-21. Malam ini ada tiga pertandingan akan tersaji, termasuk aksi Valencia dan Sevilla.

Jadwal

22:15 Almeria vs Real Betis

00:30 Sevilla vs Real Mallorca

03:00 Valencia vs Athletic Bilbao.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-22 malam ini akan menghadirkan aksi AS Roma, yang berlaga di kandang Lecce. Selain itu ada bentrok Lazio dan Atalanta.

Jadwal

21:00 Empoli vs Spezia

00:00 Lecce vs AS Roma

02:45 Lazio vs Atalanta.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman memasuki pekan ke-20. Malam ini alkan berlanhsung sejumlah pertandingan, yang disiarkan Mola TV. Inilah jadwalnya:

21:30 Bayern Munchen vs Bochum

21:30 Freiburg vs Stuttgart

21:30 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

21:30 Mainz vs Augsburg

21:30 Werder Bremen vs Dortmund.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan memaskuki pekan ke-23. Malam ini antara lain akan hadir jadwal PSG.

Jadwal

23:00 Monaco vs PSG

03:00 Cermont vs Marseille.

