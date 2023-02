Jadwal Bola Minggu 12 Februari 2023: Persija, MU, Man City, Juventus, Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 13 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 memasuki pekan ke-24. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Persija Jakarta vs Arema FC (Indosiar)

17:00 Persis Solo vs Borneo FC (Indosiar).

Liga Inggris

Liga Inggris sudah memasuki pekan ke-23. Malam ini Manchester United dan Manchester City akan beraksi dalam pertandingan berbeda.

Inilah jadwalnya:

21:00 Leeds vs Manchester United (Vidio)

23:30 Manchester City vs Aston Villa (SCTV)

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol memasuki pekan ke-21. Malam ini ada sejumlah pertandingan yang akan tersaji, termasuk aksi Atletio Madrid dan Barcelona.

Ini jadwalnya (live Bein Sport):

20:00 Getafe vs Rayo Vallecano

22:15 Celta Vigo vs Atletico Madrid

00:30 Real Valladolid vs Osasuna

03:00 Villarreal vs Barcelona.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-22 malam ini akan menghadirkan Juventus vs Fiorentina. Selain itu ada Napoli vs Cremonese.

Jadwal (Bein Sport)

18:30 Udinese vs Sassuolo

21:00 Bologna vs Monza

00:00 Juventus vs Fiorentina

02:45 Napoli vs Cremonese.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman memasuki pekan ke-20. Malam ini akan berlangsung sejumlah laga yang disiarkan Mola TV. Inilah jadwalnya:

21:30 Hertha Berlin vs M'gladbach

23:30 Koln vs Eintracht Frankfurt.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan memaskuki pekan ke-23. Inilah rangkaian pertandingan yang akan berlangsung malam ini:

19:00 Toulouse vs Rennes

21:00 Angers vs Auxerre

21:00 Lille vs Strasbourg

21:00 Montpellier vs Brest

21:00 Reims vs Troyes

23:05 Nantes vs Lorient

02:45 Lyon vs Lens.

Pilihan Editor: Kata Ancelotti Setelah Real Madrid Menjuarai Piala Dunia Antarklub