Jadwal Siaran Langsung Liga Champions: Babak 16 Besar Dimulai

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2022/23 akan mulai memasuki babak 16 besar. Tiap pertandingan akan dilakukan dua leg, dimulai Rabu dinihari, 15 Februari 2023.

Pada pekan ini akan ada empat pertandingan leg pertama yang akan berlangsung, dua di antaranya akan disiarkan SCTV. Empat laga leg pertama lainnya akan digelar pekan depan.

Salah satu pertandingan pekan ini akan menampilkan laga besar: PSG vs Bayern Munchen. Kedua tim akan berhadapan di Paris, Rabu dinihari, mulai 03.00 WIB.

Ini akan jadi ulangan final Liga Champions musim 2019/2020. Kala itu, dalam duel di Portugal, Bayern menjadi juara setelah menang dengan skor 1-0 berkat gol Kingsley Coman.

Susai final itu, Bayern dan PSG kembali berjumpa di babak perempat final Liga Champions 2020/2021. Keduanya sama-sama menang di kandang lawan: PSG menang 3-2 di Munchen dan Bayern menang 1-0 di Paris. Skor agregat imbang 3-3 dan PSG lolos ke semifinal karena aturan gol tandang.

Pekan ini juga ada laga AC Milan vs Tottenham, Club Brugge vs Benfica, dan Dortmund vs Chelsea. Sedangkan pada pekan depan akan berlangsung Liverpool vs Real Madrid dan Leipzig vs Manchester City.

Jadwal Liga Champions

(Leg pertama babak 16 besar, live Vidio)

Rabu, 15 Februari 2023

03:00 AC Milan vs Tottenham

03:00 PSG vs Bayern Munchen (SCTV)

Kamis, 16 Februari 2023

03:00 Club Brugge vs Benfica

03:00 Dortmund vs Chelsea (SCTV)

Rabu, 22 Februari 2023

03:00 Eintracht Frankfurt vs Napoli

03:00 Liverpool vs Real Madrid

Kamis, 23 Februari 2023

03:00 Inter Milan vs FC Porto

03:00 RB Leipzig vs Manchester City.