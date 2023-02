Jadwal Bola Kamis 16 Februari 2023: Liga 1, Liga Europa, dan Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 17 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Europa, dan Liga Conference.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 memasuki pekan ke-25. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung yang akan disiarkan Indosiar, yakni:

15:00 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

17:00 Borneo FC vs Persikabo 1973.

Liga Europa

Jadwal Liga Europa akan menghadirkan pertandingan playoff babak 16 besar. Tim runner-up babak grup kompetisi ini akan berhadapan dengan tim yang turun dari Liga Champions.

Masing-masing laga akan berlangsung dua kali, secara kandang dan tandang. Pemenangnya akan bertemu dengan juara babak grup Liga Europa di 16 besar.

Sejumlah tim besar akan tampil di babak playoff, ini termasuk Barcelona yang akan melawan Manchester United.

Jadwal selengkapnya (live Vidio):

00:45 Barcelona vs Manchester United (SCTV)

00:45 Ajax vs Union Berlin

00:45 Salzburg vs AS Roma (Moji TV)

00:45 Shakhtar vs Rennes

03:00 Bayer Leverkusen vs Monaco

03:00 Juventus vs Nantes (SCTV)

03:00 Sevilla vs PSV (Moji TV)

03:00 Sporting vs Midtjylland.

Liga Conference

Liga Conference akan menghadirkan babak playoff 16 besar. Tim runner-up dari babak grup akan berhadapan tim yang turun dari Liga Europa.

Jadwal selengkapnya:

00:45 Bodo/Glimt vs Lech Poznan

00:45 Braga vs Fiorentina

00:45 Qarabag vs Gent

00:45 Trabzonspor vs Basel

03:00 AEK Larnaca vs Dnipro

03:00 Lazio vs CFR Cluj

03:00 Ludogorets vs Anderlecht

03:00 Sheriff Tiraspol vs Partizan.

