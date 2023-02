Rekap Hasil Liga Europa: Barcelona Ditahan MU, Juventus Seri, AS Roma Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari WIB, 17 Februari 2023, menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama babak playoff. Manchester United ditahan Barcelona, Juventus dan Ajax sama-sama seri, sedangkan AS Roma kalah.

Pertandingan sengit tersaji saat Barcelona bermain menjamu Manchester United di Camp Nou. Kedua tim harus puas dengan skor imbang 2-2.

Barcelona sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Marcus Alonso, tetapi MU membalikkan keunggulan lewat gol Marcus Rashford dan bunuh diri Jules Kounde. Raphinha kemudian menyamakan kedudukan untuk tuan rumah di akhir babak kedua.

Pertandingan leg kedua akan berlangsung pada 24 Februari 2023 di Old Trafford.

Dalam laga lain, Juventus juga hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 saat menjamu Nantes. Sempat unggul lewat gol Dusan Vlahovic, Juve kemudian kebobolan oleh gol Ludovic Blas.

Sementara itu, RB Salzburg mengalahkan tamunya AS Roma dengan skor 1-0 di Red Bull Arena, Salzburg. Gol tunggal dalam laga ini dicetak Nicolas Capaldo.

Kemenangan itu membuat Salzburg memiliki modal bagus sebelum mereka bertemu kembali dengan Roma pada leg kedua yang akan dimainkan pada Jumat, 24 Februari 2023.

Dalam pertandingan lainnya, Shakhtar Donetsk menang 2-1 atas tim tamu Rennes. Sevilla mengalahkan PSV Eindhoven 3-0, Monaco menang 3-2 di markas Bayer Leverkusen, sedangkan Ajax ditahan Union Berlin 0-0.

Hasil Liga Europa

(Leg pertama babak playoff)

Barcelona vs Manchester United 2-2

Ajax vs Union Berlin 0-0

Salzburg vs AS Roma 1-0

Shakhtar vs Rennes 2-1

Bayer Leverkusen vs Monaco 2-3

Juventus vs Nantes 1-1

Sevilla vs PSV 3-0

Sporting vs Midtjylland 1-1.

