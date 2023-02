Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-22 Setelah Real Madrid Kalahkan Osasuna 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid memberi tekanan pada Barcelona yang ada di puncak klasemen Liga Spanyol. Tim juara bertahan itu menipiskan jarak dari rivalnya setelah menaklukkan tuan rumah Osasuna dengan skor 2-0 pada pertandingan pekan ke-22 di Stadion El Sadar, Pamplona, Minggu dinihari WIB, 19 Februari 2023.

Madrid unggul berkat gol Federico Valverde pada menit ke-78 dan Marco Asensio pada masa injury time. Satu gol Los Blancos lainnya, yang dicetak Vinicius Jr dianulir oleh VAR karena offside.

Real Madrid meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka tetap berada di peringkat kedua dengan 51 poin, tertinggal lima poin dari Barcelona, yang baru akan melawan Cadiz pada Senin dinihari. Osasuna ada di posisi ke-10 dengan nilai 30.

Dalam laga lain, Real Betis meneruskan tren bagusnya dengan menaklukkan tamunya Real Valladolid dengan skor 2-1 di Estadio Benito Villamarin, Seville.

Kemenangan kedua secara beruntun ini membawa Betis naik ke posisi kelima dengan 37 poin. Sedangkan Valladolid belum mampu beranjak dari posisi ke14 dengan total koleksi 24 poin

Liga Spanyol Pekan Ke-22

(Live Bein Sport)

Sabtu, 18 Februari 2023

Girona vs Almeria 6-2

Real Sociedad vs Celta Vigo 1-1

Real Betis vs Real Valladolid 2-1

Real Mallorca vs Villarreal 4-2

Osasuna vs Real Madrid 0-2.

Minggu, 19 Februari 2023

20:00 WIB Elche vs Espanyol

22:15 WIB Rayo Vallecano vs Sevilla.

Senin, 20 Februari 2023

00:30 WIB Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

03:00 WIB Barcelona vs Cadiz.

Selasa, 21 Februari 2023

03:00 WIB Getafe vs Valencia.

Klasemen Liga Spanyol



