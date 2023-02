Jadwal Bola Minggu 19 Februari 2023: Persib, Timnas U-20, Man United, Barcelona, Juventus, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 20 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Timnas U-20, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-25. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung , yakni:

15:00 PSM Makassar vs Persik Kediri (Vidio)

15:00 RANS Nusantara vs Persib Bandung (Indosiar).

Turnamen Internasional Mini

Turnamen Internasional Mini yang sedang berlangsung Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) memasuki hari kedua. Malam ini, Timnas U-20 akan menghadapi Selandia Baru.

Simak jadwalnya:

16:30 Fiji U-20 vs Guatemala U-20 (Vidio)

19.30 Indonesia U-20 vs Selandia Baru U-20 (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan ke-24. Malam ini akan hadir laga Manchester United vs Leicester City. Selain itu ada Tottenham Hotspur yang menjamu West Ham.

Inilah jadwalnya (live Vidio):

21:00 Manchester United vs Leicester

23:30 Tottenham vs West Ham (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol mulai memasuki pekan ke-22. Malam ini, Barcelona akan menjamu Cadiz. Mereka akan mengejar kemenangan demi melebarkan jarak dari Real Madrid.

Simak jadwal lengkapnya (Bein Sport, Vidio):

20:00 WIB Elche vs Espanyol

22:15 WIB Rayo Vallecano vs Sevilla.

00:30 WIB Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

03:00 WIB Barcelona vs Cadiz.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-23 malam ini akan menampilkan aksi Juventus, AS Roma, Lazio di laga berbeda. Inilah jadwalnya (Bein Sport, Vidio):

18:30 WIB Atalanta vs Lecce

21:00 WIB Fiorentina vs Empoli

21:00 WIB Salernitana vs Lazio

00:00 WIB Spezia vs Juventus

02:45 WIB AS Roma vs Hellas Verona.

Liga Jerman

Liga Jerman akan menampilkan pertandingan pekan ke-21. Simak jadwal malam ini (live Mola TV):

21:30 Union Berlin vs Schalke

23:30 Dortmund vs Hertha Berlin

01:30 Bayer Leverkusen vs Mainz.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis sudah memasuki pekan ke-24. Malam ini akan hadir aksi Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar bersama PSG.

Simak jadwal malam ini:

19:00 P SG vs Lille

21:00 Brest vs Monaco

21:00 Lorient vs AC Ajaccio

21:00 Rennes vs Clermont

21:00 Troyes vs Montpellier

23:05 Lens cs Nantes

02:45 Toulouse vs Marseille.

