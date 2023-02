Jadwal Bola Kamis 23 Februari 2023: Persib di Liga 1, MU vs Barca di Liga Europa, Juga Ada Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari WIB, 24 Februari 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Europa, dan Liga Conference.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-26. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung , yakni:

15:00 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar)

15:00 Persik Kediri vs RANS Nusantara (Vidio).

Persib Bandung akan berusaha menjaga kebangkitan. Mereka saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 49, unggul 17 poin dari Arema FC di posisi ke-11.

Baca Juga: Prediksi Manchester United vs Barcelona di Leg 2 Playoff 16 Besar Liga Europa Malam Ini

Persik Kediri vs RANS Nusantara akan jadi duel dua tim terbawah klasemen. Keduanya sama-sama baru mengemas nilai 17.

Liga Europa

Jadwal Liga Europa akan menampilkan leg kedua babak playoff. Malam ini antara lain ada laga Manchester United vs Barcelona dan Nantes vs Juventus yang disiarkan langsung SCTV. Kedua partai akan menampilkan persaingan terbuka setelah sama-sama bermain imbang pada leg pertama.

Simak jadwal selengkapnya (live Vidio):

00:45 Midtjylland vs Sporting CP (skor sementara 1-1)

00:45 Monaco vs Bayer Leverkusen (3-2)

00:45 Nantes vs Juventus (SCTV, skor 1-1)

00:45 PSV vs Sevilla (0-3)

03:00 AS Roma vs Salzburg (0-1)

03:00 Manchester United vs Barcelona (SCTV, 2-2)

03:00 Rennes vs Shakhtar Donetsk (1-2)

03:00 Union Berlin vs Ajax (0-0).

Liga Conference

Jadwal Liga Conference juga akan menghadirkan leg kedua babak playff. Inilah jadwal lengkapnya (live Vidio):

00:45 Anderlecht vs Ludogorets (skor sementara 0-1)

00:45 CFR Cluj vs Lazio (0-1)

00:45 Dnipro-1 vs AEK Larnaca (0-1)

00:45 Partizan vs Sheriff Tiraspol (1-0)

03:00 Basel vs Trabzonspor (0-1)

03:00 Fiorentina vs Braga (4-0)

03:00 Gent vs Qarabag (0-1).

03:00 Lech Poznan vs Bodo/Glimt.

Pilihan Editor: Shin Tae-yong Tak Akan Bawa Marselino Ferdinan bersama Timnas U-20 ke Piala Asia U-20