Hasil Undian Liga Europa: Manchester United Lawan Real Betis, Arsenal Hadapi Sporting

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menyingkirkan Barcelona di babak playoff, Manchester United akan kembali menghadapi klub Liga Spanyol di babak 16 besar Liga Europa. Dari hasil undian yang digelar di Nyon, Swiss, pada Jumat, 24 Februari 2023, MU akan melawan Real Betis. Sedangkan pemuncak Liga Inggris, Arsenal, akan menghadapi klub Portugal, Sporting.

Tim asuhan Erik ten Hag melewati playoff yang mendebarkan melawan Barcelona dengan kemenangan agregat 4-3, setelah di leg kedua pada Jumat dini hari menang 2-1 di Old Trafford. Setan Merah sedang memburu trofi pertama mereka sejak kemenangan Liga Europa 2017 di bawah pelatih Jose Mourinho, yang musim ini mengantar AS Roma ke babak 16 besar melawan klub Spanyol lainnya, Real Sociedad.

Arsenal melalui babak grup Liga Europa, memenangi lima dari enam pertandingan mereka dan selanjutnya menghadapi Sporting, yang mengalahkan FC Midtjylland dari Denmark di playoff.

Layar yang menampilkan 16 klub yang akan bertanding dalam 16 besar Liga Europa setelah diundi di Nyon, Swiss, 24 Februari 2023. REUTERS/Denis Balibouse

Raksasa Liga Italia Serie A Juventus maju melalui babak playoff dengan mengalahkan tuan rumah Nantes 3-0 berkat hat-trick dari pemain depan Argentina Angel Di Maria di leg kedua dan selanjutnya akan menghadapi Freiburg dari Jerman.

Rekor pemenang enam kali Sevilla kembali bergabung dan harus menghadapi klub Turki Fenerbahce untuk mencapai delapan besar kompetisi tahun ini.

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa akan dimainkan pada 9 Maret dan leg kedua pada 16 Maret 2023.

Berikut ini hasil undian babak 16 besar Europa League:

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Sevilla vs Fenerbahce

Juventus vs Freiburg

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

Sporting vs Arsenal

Manchester United vs Real Betis

AS Roma vs Real Sociedad

Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

