Berikut Daftar Tim Paling Sering Juara Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Europa atau Europa League adalah turnamen sepak bola antarklub yang diselenggarakan oleh Union of European Football Associations (UEFA). Semula Liga Europa bernama Piala UEFA. Pertandingan sepak bola bergengsi di Eropa ini melibatkan klub-klub divisi kedua.

UEFA Europa League, biasa disingkat UEL, digelar setiap tahun sejak periode 1971–1972. Musim ini, 2022–2023, rangkaian pertandingannya sudah bergulir mulai Agustus lalu dan saat ini memasuki babak 16 besar. Ajang ini akan mencapai puncaknya pada Mei mendatang.

Tahapan pertandingan berlangsung dalam dua tahap, yakni babak kualifikasi dan utama. Di tahap kualifikasi, Agustus, sebanyak 58 klub bertanding. Tahap kualifikasi menghasilkan 32 klub untuk berkompetisi di babak utama selama September 2022 sampai Mei nanti.

Pertandingan Liga Europa dengan sistem grup. Sebanyak 32 klub terbagi ke dalam delapan grup di mana masing-masing grup beranggotakan empat klub. Setiap grup meloloskan satu tim dengan poin terbanyak.

Sementara, tim yang menduduki peringkat kedua dari masing-masing grup harus bertanding melawan klub peringkat ketiga dari Liga Champions untuk masuk ke babak 16 besar. Selanjutnya, perebutan tempat babak gugur tersebut telah berlangsung pada 16–23 Maret 2023

Untuk Piala Europa, undian untuk menentukan lawan main di babak 16 besar sudah dilakukan di Nyon, Swiss, pada Jumat, 24 Februari 2023.

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa akan dimainkan pada 9 Maret dan leg kedua pada 16 Maret 2023.



Berikut ini hasil undian babak 16 besar Europa League:

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Sevilla vs Fenerbahce

Juventus vs Freiburg

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

Sporting vs Arsenal

Manchester United vs Real Betis

AS Roma vs Real Sociedad

Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

Di antara 16 klub itu, beberapa tim telah meraih trofi Liga Europa dalam beberapa kali sepajang sejarah. Berikut daftar klub sepak bola yang pernah menjuara.



1. Sevilla: 6 trofi

2. Liverpool: 3 trofi

3. Juventus: 3 trofi

4. Inter Milan: 3 trofi

5. Atlético: 3 trofi

6. Parma Calcio: 2 trofi

7. Chelsea: 2 trofi

8. Mönchengladbach: 2 trofi

9. Feyenoord: 2 trofi

10. Frankfurt: 2 trofi

11. Göteborg: 2 trofi

12. Porto: 2 trofi

13. Real Madrid: 2 trofi

14. Tottenham Hotspur: 2 trofi

15. Villarreal: 1 trofi

16. Ipswich: 1 trofi

17. Schalke: 1 trofi

18. CSKA Moskva: 1 trofi

19. Zenit: 1 trofi

20. Shakhtar Donetsk: 1 trofi

21. Manchester United: 1 trofi

22. Valencia: 1 trofi

23. Ajax: 1 trofi

24. Napoli: 1 trofi

25. Leverkusen: 1 trofi

26. Anderlecht: 1 trofi

27. Galatasaray: 1 trofi

28. PSV: 1 trofi

29. Bayern München: 1 trofi

Setiap tahunnya, juara Liga Europa akan melanjutkan pertandingan ke Piala Super UEFA atau UEFA Super Cup, melawan juara Liga Champions (UEFA Champions League). Piala Super UEFA 2023 rencananya akan berlangsung pada 16 Agustus 2023.

NIA HEPPY | SYAHDI MUHARAMM

