Hasil Liga Inggris Pekan Ke-25: Fulham vs Wolves Berakhir 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Fulham vs Wolves tersaji pada pekan ke-25 Liga Inggris, Sabtu dinihari, 25 Februari 2023. Duel yang berlangsung di Craven Cottage, London, ini berakhir dengan skor 1-1.

Wolves tampil sebagai tim yang jauh lebih baik di babak pertama. Mereka unggul pada menit ke-23 lewat gol indah Pablo Sarabia. Ini merupakan gol pertama pemain Spanyol ini di Liga Inggris.

Fulham, yang harus bermain tanpa Aleksandar Mitrovic karena cedera, membalas pada menit ke-64. Manor Solomon menjebol gawang Wolves lewat tendangan melengkung ke gawang dari jarak. Ia terus mencetak gol dalam pertandingan liga ketiga berturut-turut.

Wolves memasukkan striker Diego Costa di akhir pertandingan. Namun, usaha itu tak menolong. Skor akhir tetap 1-1.

Fulham gagal menjaga tren positifnya setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 39 dari 25 laga.

Wolves gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka ada di urutan ke-15 dengan nilai 24 dari 24 laga, hanya unggul empat angka dari West Ham United di zona degradasi.

Jadwal Berikutnya

Jadwal Liga Inggris pekan ke-25 akan kembali hadir pada Sabtu malam, 25 Februari. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Leicester City vs Arsenal, Everton vs Aston Villa, Bournemouth vs Manchester City, dan Crystal Palace vs Liverpool.

Manchester United tak bermain di Liga Inggris pekan ini. Mereka akan tampil di final Carabao Cup melawan Newcastle United, Minggu malam, 26 Februari 2023.

