Jadwal Bola Minggu 26 Februari: Persija, Chelsea, Man United, Barca, PSG, dan Dua Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 27 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Carabao Cup, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menampilkan pertandingan pekan ke-27. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung , yakni:

15:00 Madura United vs Persija Jakarta (Indosiar)

17:00 PSS Sleman vs Persikabo 1973 (Indosiar).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-25. Malam ini hanya ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

20:30 Tottenham vs Chelsea (Vidio).

Carabao Cup

Kompetisi Piala Liga Inggris atau Carabao Cup sudah memasuki babak final, yang akan berlangsung di Wembley. Inilah jadwalnya:

23:30 Manchester United vs Newcastle United (Mola TV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-23. Malam ini akan hadir empat pertandingan, termasuk aksi Barcelona di kandang Almeria.

Simak jadwalnya (Bein Sport, Vidio):

20:00 Athletic Bilbao vs Girona

22:15 Celta Vigo vs Real Valladolid

00:30 Almeria vs Barcelona

03:00 Sevilla vs Osasuna.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-24. Inter Milan dan AC Milan akan beraksi malam ini, dalam pertandingan berbeda.

Simak jadwalnya (Bein Sport dan Vidio):

18:30 Bologna vs Inter Milan

21:00 Salernitana vs Monza

00:00 Udinese vs Spezia

02:45 AC Milan vs Atalanta.

Liga Jerman

Kompetisi Liga Jerman (Bundesliga) memasuki pekan ke-22. Simak laga yang akan berlansung malam, yang disiarkan Mola TV:

21:30 Freiburg vs Bayer Leverkusen

23:30 Bayern Munchen vs Union Berlin.

Liga Prancis

Kompetisi Liga Prancis (Ligue 1) akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-25. Malam ini, PSG akan berlaga.

Inilah jadwal malam ini:

19:00 Lorient vs Auxerre

21:00 AC Ajaccio vs Troyes

21:00 Clermont vs Strasbourg

21:00 Nantes vs Rennes

21:00 Reims vs Toulouse

23:05 Monaco vs Nice

02:45 Marseille vs PSG.

