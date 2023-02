Prediksi BRI Liga 1 Senin 27 Februari 2023: Bali United vs Persis Solo, Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Bali United vs Persis Solo akan hadir pada pekan ke-27 BRI Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin, 27 Februari 2023. Kedua tim akan berhadapan mulai 17.00 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Sejak putaran kedua dan stadion markas mereka direnovasi untuk Piala Dunia U-20 2023, Bali United dan Persis Solo sama-sama bermarkas di Sleman. Uniknya laga terakhir mereka sebelum partai Bali United vs Persis, kedua tim sama-sama menang di Stadion Maguwoharjo dan membobol empat kali lawannya.

Paling baru Persis Solo, mereka menang atas "pemilik" arena ini, PSS Sleman. Skor akhir laga Persis vs PSS adalah 4-1 pada 21 Februari 2023. Sedangkan Bali United pada laga pekan ke-25, mereka menang empat gol tanpa balas atas Persebaya di arena ini dan terlaksana 18 Februari 2023.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, menebar optimisme menuju laga ini. Dia menjabarkan alasan kuat untuk bisa meraih kemenangan. Teco, sapaan Cugurra, ingin timnya bisa segera merangkak naik di klasemen sementara Liga 1 musim ini.

Meski diakui Persis Solo bertaburan pemain bintang, itu tidak menyurutkan semangat dan tekad Stefano Cugurra memberikan ancaman ke tim tamu.

"Mereka tim yang bagus dan kami pasti mau menang. Sebab, ini buat Bali United bisa lebih dekat dengan tim yang ada di posisi atas," ujar Teco.

Saat ini, Bali United berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan nilai 43 dari 13 kemenangan, empat hasil imbang, dan delapan kekalahan. Sedangkan dari Persis Solo, pelatih Leonardo Medina menyatakan telah memelajari cara main Bali United.

"Kami fokus pada pressing dari Bali United. Kami sangat fokus pada itu karena mereka melakukan pressing dengan bagus," kata Leonardo Medina.

Selain itu, Leonardo menilai tim besutan Stefano Cugurra juga bagus dalam hal transisi menyerang ke bertahan dan sebaliknya.

"Mereka melakukan transisi dengan baik, jadi kami juga bekerja untuk mematangkan transisi," tutur pelatih asal Meksiko ini. "Tetapi tetap game all in, dengan banyak penguasaan bola, transisi, dan build up yang baik."

Perkiraan Susunan Pemain

Bali United (4-3-3): M Ridho; Ricky Fajrin, Wellington, Ryuji Utomo, Ardi Idrus; Made Tito, Brwa Nouri, Eber Bessa; M Rahmat, Ilija Spasojevic, Privat Mbarga.

Pelatih: Stefano Cugurra.

Persis Solo (4-2-3-1): Gianluca Pandeynuwu; Eky Taufik, Rian Miziar, Jaime Xavier, Gavin Kwan; Sutanto Tan, Sulthon Fajar; Arapenta Poerba, Alexis Messidoro, Ryo Matsumura; Fernando Rodriguez.

Pelatih: Leonardo Medina.

5 Laga Terakhir Bali United

5/2/2023 Bali United 1-2 Barito Putera

10/2/2023 Bali United 1-1 Persib

14/2/2023 Persik Kediri 1-1 Bali United

18/2/2023 Bali United 4-0 Persebaya

22/2/2023 Dewa United 1-2 Bali United.

5 Laga Terakhir Persis Solo

2/2/2023 Persis Solo 1-3 Bhayangkara FC

6/2/2023 Madura United 2-3 Persis Solo

12/2/2023 Persis Solo 1-1 Borneo FC

17/2/2023 PSIS Semarang 1-1 Persis Solo

21/02/23 Persis Solo 4-1 PSS Sleman.

Prediksi Bali United vs Persis Solo

Kedua tim dalam tren positif dari segi performa. Namun, Bali United lebih baik, ditandai dua kemenangan beruntun, ketika lawannya meraih satu hasil seri dan satu kemenangan. Bali United lebih diunggulkan untuk menang dalam laga kandangnya ini.

