Jadwal Bola Selasa 29 Februari 2023: Liga 1, Liga Italia, Piala FA, dan Piala Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu dinihari, 29 Februari 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Italia, Piala FA, dan Piala Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menampilkan pertandingan pekan ke-27. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Rans Nusantara vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

17:00 Arema FC vs Persik Kediri (Indosiar).

Rans Nusantara dan Persebaya akan sama-sama berjuang bangkit. Rans masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 17 dari 26 laga, sedangkan Persebaya di posisi ketujuh dengan nilai 37.

Laga Arema FC vs Persik Kediri akan jadi ajang pencarian kosistensi bagi kedua tim. Arema gagal menjaga kebangkitan dan kalah 0-1 dari Persib Bandung di laga sebelumnya. Sedangkan Persik baru mengakhiri rentetan hasil buruk dengan kemenangan 5-1 atas Rans.

Arema FC kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 32. Mereka unggul 12 angka dari Persik yang ada di posisi ke-17.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-24. Malam ini akan hadir dua pertandingan. Simak jadwalnya (Bein Sport dan Vidio):

00:30 Cremonese vs AS Roma

02:45 Juventus vs Torino.

AS Roma akan menjaga tren positi setelah menang 1-0 atas Verona. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 44 dari 23 laga. Mereka unggul 14 angak dari Cremonese yang ada di dasar klasemen.

Juventus kini ada di posisi kedelapan klasemen dan akan berusaha merebut kemenangan keempatnya secara beruntun. Mereka menempati posisi kedelapan klasemenn dengan nilai 32, hanya unggul satu angka dari Torino yang ada di bawahnya dan gagal menang dalam dua laga terakhirnya.

Piala FA

Jadwal Piala FA akan mulai memasuki babak kelima. Malam ini akan hadir aksi sejumlah tim, termasuk Machester City, Leeds United, dan Leicester City.

Inilah jadwalnya (Live Vidio):

02:15 Stoke City vs Brighton

02:30 Leicester City vs Blackburn

02:45 Fulham vs Leeds United

03:00 Bristol City vs Manchester City.

Piala Prancis

Jadwal Piala Prancis memasuki babak perempat final. Malam ini akan hadir satu laga, yakni:

03:10 Lyon Grenoble.

