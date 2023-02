Rekap Hasil Piala FA: Manchester City Lolos ke Perempat Final, Leicester dan Leeds Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala FA pada Rabu dinihari, 1 Maret 2023, menampilkan rangkaian pertandingan babak kelima. Manchester City dan Brighton lolos ke perempat final, sedangkan Leicester City dan Leeds United tersingkir.

Manchester City melaju setelah mengalahkan Bristol City dengan skor 3-0 di Ashton Gate. Phil Foden menjadi baintang dalam laga ini dengan membrong dua gol (brace) buat Man City. Satu gol lainnya diceploskan Kevin de Bruyne.

Manchester City memiliki peluang untuk menebus kegagalan musim lalau, ketika mereka disingkirkan Liverpool, yang kemudian juara, di babak semifinal. Mereka baru sakali menjuarai kompetisi ini di era Pep Guardiola.

Sementara itu, Leicester City, juara pada edisi 2020, terhenti. Mereka takluk 1-2 saat menjamu Blackburn Rovers, yang berlaga di divisi dua.

Leicester langsung kebobolan dua gol, lewat gol Tyrhys Dolan dan Samuel Joseph Szmodics. Mereka hanya bisa membalas satu gol lewat Kelechi Iheanacho.

Leicester City gagal menebus kegagalan di musim sebelumnya. Kala itu, sebagai juara bertahan, mereka tersingkir di babak keempat.

Dalam pertandingan lain, Brighton lolos dengan mengalahkan Stoke City 1-0. Sedangkan Fulham menyingkirkan Leeds United dengan kemenangan 2-0.

Malam ini akan hadir empat pertndingan lain di babak kelima Piala FA. Manchester United akan menjamu West Ham, sedangkan Tottenham Hotspur berlaga di kandang Sheffield United.

Piala FA

(Babak kelima, live Vidio)

Hasil Rabu dinihari, 1 Maret 2023

Stoke City vs Brighton 0-1

Leicester City vs Blackburn 1-2

Fulham vs Leeds United 2-0

Bristol City vs Manchester City 0-3.

Jadwal Kamis dinihari, 2 Maret 2023

02:15 Southampton vs Grimsby Town

02:30 Burnley vs Feetwood Town

02:45 Manchester United vs West Ham

02:55 Sheffiled United vs Tottenham.

