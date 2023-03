Rekap Hasil Piala FA, Daftar Tim yang Lolos, dan Hasil Undian Babak Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak kelima Piala FA sudah tuntas digelar, Kamis dinihari, 2 Maret 2023. Undian pun sudah langsung dilakukan.

Manchester United termasuk salah satu tim yang lolos, Kamis dinihari. Mereka mengalahkan West Ham United 3-1 dalam pertandingan di Stadion Old Trafford.

West Ham unggul lebih dahulu lewat gol Said Benrahma. Gol bunuh diri Nayef Aguerd membuat kedudukan menjadi imbang. MU kemudian memastikan kemenangan lewat gol Alejandro Garnacho dan Fred.

Sehari sebelumnya, rival sekotar MU, Manchester City juga melaju. The Citizens menyingkirkan Bristol dengan skor 3-0.

Sejumlah tim Premier League kandas pada babak ini, termasuk Leicester City, Tottenham Hotspur, Leeds United, dan Southampton. Grimsby Town, yang mengalahkan Southampton, menjadi tim dengan kasta terendah (4) yang berhasil lolos.

Di babak perempat final, Manchester United akan menghadapi Fulham. Sedangkan Manchester City akan melawan di divisi dua, Burnley.

Rekap Hasil Piala FA Babak Kelima

Rabu, 1 Maret 2023

Stoke City vs Brighton 0-1

Leicester City vs Blackburn 1-2

Fulham vs Leeds United 2-0

Bristol City vs Manchester City 0-3.

Kamis, 2 Maret 2023

Southampton vs Grimsby Town 1-2

Burnley vs Feetwood Town 1-0

Manchester United vs West Ham 3-1

Sheffiled United vs Tottenham 1-0

Hasil Undian Babak Perempat Final Piala FA

Manchester United vs Fulham

Brighton vs Grimsby Town

Sheffield United vs Blackburn Rovers

Manchester City vs Burnley.

