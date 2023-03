Jadwal Bola Sabtu 11 Maret 2023: Bali United, Liverpool, Chelsea, Man City, Real Madrid, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 12 Maret 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menghadirkan pertandingan pekan ke-29. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Madura United vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

17:00 Bhayangkara FC vs Bali United (Indosiar, Vidio)

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-27. Malam ini akan hadir aksi Liverpool, Chelsea, Tottenhan Hotspur, dan Manchester City.

Inilah jadwalnya (live Vidio):

18.30 Bournemouth vs Liverpool

22.00 Everton vs Brentford

22.00 Leeds United vs Brighton

22.00 Leicester City vs Chelsea

22.00 Tottenham vs Nottingham Forest

00.30 Crystal Palace vs Manchester City (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol mulai memasuki pekan ke-25. Malam ini ada empat pertandingan yang akan hadir, dengan disiarkan Bein Sport dan Vidio, termasuk aksi Real Madrid.

Simak jadwalnya:

20.00 Real Madrid vs Espanyol

22.15 Elche vs Real Valladolid

00.30 Celta Vigo vs Rayo Vallecano

03.00 Valencia vs Osasuna

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-26 akan kembali hadir malam ini. Simak jadwal lengkapnya, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio:

21.00 Empoli vs Udinese

00.00 Napoli vs Atalanta

02.45 Bologna vs Lazio.

Liga Jerman

Kompetisi Liga Jerman akan menghadirkan rangkaian jadwal pekan ke-24. Malam ini ada sejumlahpertandingan akan tersaji, yang disiarkan Mola TV, yakni:

21:30 Bayern Munchen vs Augsburg

21:30 Eintracht Frankfurt vs Stuttgart

21:30 Hertha Berlin vs Mainz

21:30 RB Leipzig vs Gladbach

00:30 Schalke vs Dortmund.

Liga Prancis

Liga Prancis akan menampilkan jadwal pekan ke-27. Simak jadwal malam ini:

23:00 Auxerre vs Rennes

03:00 Brest vs PSG.

