Jadwal Bola Minggu 12 Maret 2023: Persija, Arsenal, Manchester United, Barcelona, Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 13 Maret 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menghadirkan pertandingan pekan ke-30. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Persik Kediri vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

17:00 Borneo FC vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-27. Malam ini akan hadir aksi Arsenal dan Manchester United di laga berbeda.

Inilah jadwalnya (live Vidio):

21.00 Fulham vs Arsenal

21.00 Manchester United vs Southampton

21.00 West Ham vs Aston Villa

23.30 Newcastle vs Wolves (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol mulai memasuki pekan ke-25. Malam ini ada empat pertandingan yang akan hadir, dengan disiarkan Bein Sport dan Vidio, termasuk aksi Barcelona.

Simak jadwalnya:

20.00 Mallorca vs Real Sociedad

22.15 Sevilla vs Almeria

00:30 Villarreal vs Betis

03:00 Athletic Bilbao vs Barcelona.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-26 akan kembali hadir malam ini. Simak jadwal lengkapnya, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio:

18.30 Lecce vs Torino

21.00 Cremonese vs Fiorentina

21.00 Verona vs Monza

00:00 AS Roma vs Sassuolo

02:45 Juventus vs Sampdoria.

Liga Jerman

Kompetisi Liga Jerman akan menghadirkan rangkaian jadwal pekan ke-24. Malam ini ada sejumlah pertandingan akan tersaji, yang disiarkan Mola TV, yakni:

21:30 Freiburg vs Hoffenheim

23:30 Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

01:30 Wolfsburg vs Union Berlin.

Liga Prancis

Liga Prancis akan menampilkan jadwal pekan ke-27. Simak jadwal malam ini:

19:00 Clermont vs Lens

21:00 AC Ajaccio vs Montpellier

21:00 Angers vs Toulouse

21:00 Lorient vs Troyes

21:00 Nantes vs Nice

23:05 Monaco vs Reims

02:45 Marseille vs Stasbrough.

