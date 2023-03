Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-25: Kalahkan Bilbao 1-0, Barcelona Unggul 9 Poin dari Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Raphinha mencetak gol semata wayang untuk membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao pada pertandingan jornada ke-25 Liga Spanyol yang dimainkan di Stadion San Mames, Bilbao, Senin dini hari WIB.

Kemenangan beruntun kedua di liga bagi Barcelona itu membuat tim Catalan itu semakin kokoh di puncak klasemen dengan 65 poin, unggul sembilan poin atas Real Madrid. Sedangkan Bilbao tertahan di posisi kesembilan dengan 33 poin, demikian catatan laman resmi Liga Spanyol.

Barcelona yang mengulang kombinasi pengumpan dan pencetak gol dari kemenangan 1-0 mereka di markas Valencia pekan lalu, Raphinha mengemas gol pada menit ke-46 setelah ia mendapat umpan brilian dari Sergi Busquets.

Barcelona berhasil lolos dari ancaman yang diberikan tim tuan rumah pada sebagian besar jalannya pertandingan. Bilbao sendiri mampu mencatatkan dua tembakan yang membentur mistar gawang, dan gol Inaki Williams yang dianulir karena offside pada fase akhir pertandingan.

Pada pertandingan yang dimainkan lebih awal, Villarreal bermain imbang 1-1 dengan tamunya Real Betis. Betis membuka keunggulan melalui gol Borja Iglesias pada menit ke-38, sebelum Yeremy Pino menyamakan kedudukan untuk Villarreal lewat golnya pada menit ke-55.

Hasil itu membuat Villarreal menghuni posisi keenam klasemen dengan 38 poin, sementara Betis berada di posisi kelima dengan 42 poin.

Liga Spanyol Pekan Ke-25

Sabtu, 11 Maret 2023

Cadiz vs Getafe 2-2

Real Madrid vs Espanyol 3-1

Elche vs Real Valladolid 1-1

Celta Vigo vs Rayo Vallecano 3-0

Valencia vs Osasuna 1-0.

Minggu, 12 Maret 2023

Mallorca vs Real Sociedad 1-1

Sevilla vs Almeria 2-1

Villarreal vs Betis 1-1

Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1.

Selasa, 14 Maret 2023

03:00 Girona vs Atltico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol





