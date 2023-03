Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-25: Morata Antar Atletico Kalahkan Girona 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid harus bersusah payah untuk bisa menang 1-0 saat berlaga di kandang Girona pada pekan ke-25 Liga Spanyol, Selasa dinihari, 14 Maret 2023. Mereka unggul berkat gol Alvaro Morata di masa injury time.

Los Rojiblancos melakukan perjalanan ke Estadio Municipal de Montilivi, Girona, dengan membawa misi untuk meningkatkan harapan mereka mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions musim ini. Namun, tim tamu dipaksa berjuang hingga akhir untuk meraih kemenangan.

Pasukan Diego Simeone mendominasi sejak awal. Memphis Depay melewatkan dua peluang penting di awal. Rasa frustrasi para pemain Atletico pun terus meningkat.

Pola serupa berlanjut setelah babak kedua dimulai. Marcos Llorente gagal memanfaatkan peluang, saat Girona terus menebar ancaman dengan serangan balik.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan skor 0-0, Slvaro Morata yang masuk menggantikan Depay berhasil mencetak gol. Wasit sempat mengecek VAR, namun tetap mengesahkan gol tersebut.

Atletico meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 48, di bawah Barcelona (65) dan Real Madrid (56). Mereka unggul tiga poin dari Real Sociedad di posisi keempat.

Girona menekan kekalahan keduanya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 30 dari 25 laga.

Hasil Liga Spanyol Sebelumnya

Laga Girona vs Atltico Madrid mengakhiri rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-25. Simak rekap hasilnya:

Sabtu, 11 Maret 2023

Cadiz vs Getafe 2-2

Real Madrid vs Espanyol 3-1

Elche vs Real Valladolid 1-1

Celta Vigo vs Rayo Vallecano 3-0

Valencia vs Osasuna 1-0.

Minggu, 12 Maret 2023

Mallorca vs Real Sociedad 1-1

Sevilla vs Almeria 2-1

Villarreal vs Betis 1-1

Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1.

Selasa, 14 Maret 2023

Girona vs Atltico Madrid 0-1.

Klasemen Liga Spanyol

