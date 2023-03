Jadwal Bola Live Kamis 16 Maret 2023: Persija di Liga 1, MU dan Arsenal di Liga Europa, Juga Ada Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 17 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Europa, dan Liga Conference.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 mulai memasuki pekan ke-31. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Persija Jakarta vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

17:00 Bali United vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Persija akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 51, unggul 16 angka dari PSIS yang ada di posisi ke-11.

Bali United juga gagal menang dalam tiga laga terakhir. Tim juara bertahan itu menghuni posisi keenam klasemen dengan nilai 47. Mereka tertinggal satu poin dari Madura United yang ada setingkat di atasnya.

Liga Europa

Jadwal Liga Europa akan menghadirkan rangkaian pertandingan leg kedua babak 16 besar. Manchester United dan Arsenal akan kembali beraksi dengan menghadai tantangan berbeda.

MU akan tampil di kandang klub Spanyol, Real Betis, dengan mengantongi keunggulan 4-1. Sedangkan Arsenal akan menjamu Sporting Lisbon setelah hanya bermain 2-2 pada leg pertama lalu.

Simak jadwalnya (live Vidio):

00:45 Real Betis vs Manchester United (SCTV, MU unggul 4-1)

00:45 Fenerbahce vs Sevilla (Sevilla unggul 2-0)

00:45 Feyenoord vs Shakhtar Donetsk (skor 1-1)

00:45 Freiburg vs Juventus (Juventus unggul 1-0)

03:00 Arsenal vs Sporting Lisbon (skor 2-2)

03:00 Ferencvaros vs Bayer Leverkusen (Leverkusen unggul 2-0)

03:00 Real Sociedad vs AS Roma (Roma unggul 2-0)

03:00 Union SG vs Union Berlin (skor 3-3).

Liga Conference

Jadwal Liga Conference juga akan memasuki leg kedua babak 16 besar. Simak rangkaian laga malam ini, yang disiarkan Vidio:

00:45 Djurgarden vs Lech Poznan (Poznan unggul 2-0)

00:45 Sivasspor vs Fiorentina (Fiorentina unggul 1-o)

00:45 Slovan Bratislava vs Basel (skor 2-2)

03:00 AZ Alkmaar vs Lazio (AZ unggul 2-1)

03:00 Nice vs Sheriff Tiraspol (Nice unggul 1-0)

03:00 Villarreal vs Anderlecht (skor 1-1)

03:00 West Ham vs AEK Larnaca (West Ham unggul 2-0).

Pilihan Editor: Komentar Klopp Setelah Liverpool Disingkirkan Real Madrid di Liga Champions

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.