Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-28 dan Klasemennya: Ada Chelsea vs Everton dan Arsenal vs Crystal Palace

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-28. Rangkaian pertadingannya akan berlangsung mulai Jumat malam ini, 17 Maret 2023.

Pada pekan ini, tak semua tim peserta bisa bermain. Manchester City dan Manchester United termasuk yang akan absen karena harus tampil di babak perempat final Piala FA. Liverpool juga absen karena lawannya, Fulham, tampil di FA Cup.

Salah satu laga besar pekan ini adalah Chelsea vs Everton. Kedua tim akan berhadapan di Stamford Bridge pada Minggu dinihari, 19 Maret 2023.

Chelsea akan berusaha menjaga kebangkitan setelah terus menang dalam laga terakhirnya. The Blues masih berada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 37, tertinggal 11 angka dari Tottenham Hotspur di posisi keempat.

Everton juga baru bangkit. Mereka menang 1-0 atas Brentford, untuk mengakhiri tiga laga tanpa kemenangan. Kini mereka ada di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 25, hanya unggul satu poin dari tim di zona degradasi.

Pada pekan ini juga ada laga Arsenal vs Crystal Palace, pada Minggu malam. Arsenal akan menebus kekecewaaan setelah tersingkir dari Liga Europa. Mereka masih memuncaki klasemen dengan nilai 66, unggul lima poin dari Manchester United.

Mereka diunggul untuk menang dalam laga nanti. Crystal Palace gagal menang dalam lima laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 27.

Jadwal lainnya yang juga akan hadir pekan ini adalah Southampton vs Tottenham, Brentford vs Leicester City, dan Wolverhampton vs Leeds United.

