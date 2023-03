Hasil - Klasemen Liga 1 Pekan Ke-31: PSM Makassar Kalahkan Bhayangkara FC 3-1, Kian Dekat dengan Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar kian mapan di puncak klasemen Liga 1 setelah mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-1 dalam laga pekan ke-31 di Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat, 17 Maret 2023. Mereka pun kian dekat pada gelar juara.

PSM tampil mendominasi dalam laga laga kandangnya itu. Mereka mendapat gol dari Ananda Raehan pada menit ke-21, Kenzo Nambu menit ke-70, dan Ramadhan Sananta menit ke-90. Sedangkan gol Bhayangkara dicetak Anderson Salles pada menit ke-82.

PSM bangkit setelah pekan lalu ditahan Persita Tangerang 0-0. Kemenangan ke-20 dalam 31 laga ini mengokohkan posisi tim Juku Eja itu di puncak klasemen.

Mereka mengemas nilai 69 dari 31 laga, unggul 15 poin dari Persija yang baru bermain 29 kali. Tim asuhan Bernardo Tavares ini juga unggul 16 angka dari Persib yang baru bermain 28 kali. PSM kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara.

Bagi Bhayangkara FC, hasil ini jadi kemunduruan setelah terus menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka tetap di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 44 dari 30 laga.

Laga PSM Makassar vs Bhayangkara FC menjadi satu-satunya jadwal Liga 1 hari ini. Jadwal berikutnya akan hadir Sabtu, 18 Maret 2023, menampilkan laga Persik Kediri vs Persebaya Surabaya dan PSS Sleman vs Borneo FC.

Rekap Hasil dan Jadwal BRI LIga 1 Pekan Ke-31

(Live Indosiar dan Vidio)

Kamis, 16 Maret 2023

Persija Jakarta vs PSIS Semarang 1-0

Bali United vs Madura United 1-1

Jumat, 17. Maret 2023

PSM Makassar vs Bhayangkara FC 3-1.

Sabtu, 18 Maret 2023

15:00 Persik Kediri vs Persebaya Surabaya

17:00 PSS Sleman vs Borneo FC

Minggu, 19 Maret 2023

15:00 Arema FC vs Persikabo 1973

17:00 RANS Nusantara vs Persita

Senin, 20 Maret 2023

15:00 Persib Bandung vs Dewa United

Selasa, 21 Maret 2023

15:00 Barito Putera vs Persis Solo.

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 PSM Makassar 31 34 69 2 Persija Jakarta 29 12 54 3 Persib Bandung 28 9 53 4 Borneo Samarinda 29 22 50 5 Madura United 31 5 49 6 Bali United FC 30 17 48 7 Bhayangkara FC 30 3 44 8 Persebaya Surabaya 27 3 39 9 Persita 28 -5 38 10 Persis Solo 30 3 37 11 PSIS 29 -11 35 12 Persikabo 1973 29 -5 35 13 Arema 27 -5 34 14 Dewa United FC 30 -12 33 15 Persik 29 -7 32 16 Barito Putera 29 -12 31 17 PSS Sleman 30 -18 28 18 RANS Nusantara 30 -33 18

