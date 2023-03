Hasil Undian Liga Europa Babak Perempat Final: Manchester United Bertemu Sevilla, Juventus Hadapi Sporting

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian babak perempat final Liga Europa 2022-23 sudah dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat, 17 Maret 2023. Manchester United akan berhadapan dengan Sevilla, sedangkan Juventus akan menghadapi Sporting Lisbon.

Setelah menyingkirkan Real Betis di babak 16 besar, Manchester United harus menghadapi rival sekota mantan lawannya itu, Sevilla. Ini akan menjadi tantangan besar bagi pasukan Erik ten Hag. Sevilla dikenal sebagai raja Piala UEFA dan Liga Europa, dan pernah juara enam kali.

Sevilla juga telah memenangi kedua pertandingan sebelumnya melawan Man United. Mereka menang 2-1 di semifinal Liga Europa 2019/20 di Cologne, dan unggil dengan skor agregat yang sama di babak 16 besar Liga Champions 2017/18, yakni dengan 0-0 dan 2-1.

Hasil undian juga mempertemukan Juventus dan Sporting. Keduanya akan berhadapan kembali sejak bertemu di fase grup Liga Champions 2017/18. Kala itu Juve menang 2-1 di Turin lalu bermain imbang 1-1 di Lisbon.

Hasil undian Liga Europa lain mempertemukan Feyenoord dan Roma serta Leverkusen vs Union SG.

Hasil Undian Liga Europa Babak Perempat Final dan Semifinal

Perempat final

Leg pertama: 13 April 2023

Manchester United vs Sevilla

Juventus vs Sporting Lisbon

Leverkusen vs Union SG

Feyenoord vs Roma.

Leg kedua: 20 April 2023

Sevilla vs Manchester United

Sporting CP vs Juventus

Union SG vs Leverkusen

Roma vs Feyenoord.

Undian Semifinal

Juventus/Sporting vs Manchester United/Sevilla

Feyenoord/Roma vs Leverkusen/Union SG.

Jadwal Liga Europa

Leg pertama perempat final: 13 April

Leg kedua perempat final: 20 April

Leg pertama semifinal: 11 Mei

Leg kedua semifinal: 18 Mei 2023.

UEFA

