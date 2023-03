Undian Perempat Final Liga Europa: Manchester United Hadapi Sevilla, Rekor Pertemuan yang Buruk Hantui Setan Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dipertemukan dengan Sevilla dalam undian babak perempat final Liga Europa 2022-2023. Undian ini dinilai kurang menguntungkan bagi Setan Merah meski lawannya saat ini dalam performa tidak meyakinkan di Liga Spanyol.

Sevilla, tim yang memegang rekor 6 gelar Liga Europa, dianggap masih punya kharisma saat tampil di kompetisi ini. Karena itu, menghadapi mereka akan menjadi tantangan besar bagi Erik ten Hag dan pasukannya meskipun mereka mampu bermain luar biasa di Liga Europa.

Untuk sampai ke babak 8 besar, tim Setan Merah memang berhasil menyingkirkan wakil Spanyol Real Betis dan Barcelona di sistem gugur dan Real Sociedad di fase grup. Namun, Sevilla bisa jadi lawan berbeda. Klub Andalusia ini memiliki pengalaman dan kelas di Liga Europa. Tim berjulukan Rojiblancos ini merupakan juara 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, dan 2019-20.

Dan lebih buruk lagi, Setan Merah tidak pernah bisa mengalahkan Sevilla dalam tiga bentrokan. Man United bermain imbang dan kemudian kalah di babak 16 besar Liga Champions 2018. Sevilla kemudian mengamankan kemenangan di semifinal Liga Europa 2020.

Jika Man United berhasil melewati Sevilla, mereka kemudian akan menghadapi lawan berat lainnya yakni Juventus atau Sporting Lisbon. Nama terakh mengalahkan Arsenal melalui adu penalti di leg kedua sehari sebelum drawing.

Sesuai jadwal, leg pertama perempat final akan berlangsung pada 13 April dan leg kedua pada 20 April. Semifinal akan berlangsung pada 11 Mei dan leg kedua seminggu kemudian. Final Liga Europa tahun ini akan digelar pada 31 Mei di Stadion Puskas di Budapest, Hongaria.

Hasil Undian Liga Europa Babak Perempat Final dan Semifinal

Perempat final

Leg pertama: 13 April 2023

Manchester United vs Sevilla

Juventus vs Sporting Lisbon

Leverkusen vs Union SG

Feyenoord vs Roma.

Leg kedua: 20 April 2023

Sevilla vs Manchester United

Sporting CP vs Juventus

Union SG vs Leverkusen

Roma vs Feyenoord.

Undian Semifinal

Juventus/Sporting vs Manchester United/Sevilla

Feyenoord/Roma vs Leverkusen/Union SG.

Jadwal Liga Europa

Leg pertama perempat final: 13 April

Leg kedua perempat final: 20 April

Leg pertama semifinal: 11 Mei

Leg kedua semifinal: 18 Mei 2023.

