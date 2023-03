Jadwal Bola Sabtu 18 Maret 2023: Liga 1, Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 19 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-31. Persaingan berebut gelar juara dan posisi klasemen, semakin sengit. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Persik Kediri vs Persebaya Surabaya (Indosiar dan Vidio)

15:00 PSS Sleman vs Borneo FC (Vidio).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-28. Malam ini ada sejumlah laga yang akan berlangsung, yang disiarkan Vidio:

22:00 Wolverhampton vs Leeds United

22:00 Southampton vs Tottenham (Moji TV)

22:00 Brentford vs Leicester City

22:00 Aston Villa vs Bournemouth

00:30 Chelsea vs Everton (SCTV)

Liverpool vs Fulham (ditunda).

Piala FA

Kompetisi Piala FA Inggris akan menampilkan jadwal babak perempat final. Malam ini ada satu pertandingan yang bisa disaksikan, yakni:

00.45 Manchester City vs Burnley (Vidio).

Liga Spanyol

Persaingan di La Liga Spanyol akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan Ke-26. Malam ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio:

22.15 Rayo Vallecano vs Girona

00.30 Espanyol vs Celta Vigo

03.00 Atletico Madrid vs Valencia.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-27 akan hadir malam ini. Ada tiga laga yang berlangsung, termasuk aksi AC Milan.

Simak laga selengkapnya, yang sama-sama disiarkan Bein Sport dan Vidio:

21.00 Monza vs Cremonese

00.00 Salernitana vs Bologna

02.45 Udinese vs AC Milan.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman akan memasuki pekan ke-25. Lima laga akan tersaji pada malam ini, dengan disiarkan Mola TV:

21.30 Augsburg vs Schalke

21.30 Bochum vs RB Leipzig

21.30 Hoffenheim vs Hertha Berlin

21.30 Stuttgart vs Wolfsburg

00.30 Borussia Dortmund vs Koln.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis malam ini akan menampilkan dua partai pekan ke-28, yakni:

23.00 Toulouse vs Lille

03.00 Lens vs Angers.

