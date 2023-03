Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-27: AC Milan Kalah 1-3 dari Udinese, Ibrahimovic Pecahkan Rekor

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan harus menelan pil pahit pada pekan ke-27 Liga Italia. Mereka takluk 1-3 saat melawan Udinese di Dacia Arena, Minggu dinihari, 19 Maret 2023.

Tiga gol Udinese pada laga ini diciptakan oleh Roberto Pereyra (menit 9), Beto (45+6), dan Kingsley Ehizibue (70). Satu gol AC Milan dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-45+4' melalui titik penalti.

Sebagai catatan, gol tersebut menjadikan Ibra sebagai pencetak gol tertua di Serie A. Ia berusia 41 tahun dan 166 hari, menyalip rekor Alessandro Costacurta (41 tahun dan 25 hari, pada Mei 2007).

Statistik pertandingan mencatat AC Milan unggul pengusaan bola dengan peresentase mencapai 64 berbanding 36 persen. Milan juga mencatatkan enam tembakan tepat sasaran dari total 10 lesatan, sedangkam Udinese melepaskan lima dari 14 percobaan.

Hasil ini membuat AC Milan berpotensi terlempar dari empat besar. I Rossoneri masih di posisi empat dengan 48 poin, namun jika AS Roma mengalahkan Lazio, maka mereka akan turun ke posisi lima.

Kekalahan ini juga memperpanjang catatan buruk AC Milan yang kini gagal meraih kemenangan di dua laga Liga Italia. I Rossoneri dikalahkan Fiorentina 1-2 dan imbang 1-1 dengan Salernitana.

Sementara Udinese naik ke posisi delapan dengan koleksi 38 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia Pekan Ke-27

(Live Bein Sport, Vidio)

Sabtu, 18 Maret 2023

Sassuolo vs Spezia 1-0

Atalanta vs Empoli 2-1

Monza vs Cremonese 1-1

Salernitana vs Bologna 2-2

Udinese vs AC Milan 3-1.

Minggu, 19 Maret 2023

18.30 Sampdoria vs Verona

21.00 Fiorentina vs Lecce

21.00 Torino vs Napoli.

Senin, 20 Maret 2023

00:00 Lazio vs AS Roma

02:45 Inter Milan vs Juventus

Klasemen Liga Italia

