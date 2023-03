Jadwal Bola Minggu 19 Maret 2023: El Clasico, Inter vs Juve, Juga Ada Liga 1, Liga Inggris, dan Piala FA

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 20 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-31. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Arema FC vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

17:00 RANS Nusantara vs Persita Tangerang (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris sudah memasuki pekan ke-28. Malam ini ada sejumlah laga yang akan berlangsung, yang disiarkan Vidio:

21:00 Arsenal vs Crystal Palace.

Jadwal laga Brighton vs Manchester United dan Manchester City vs West Ham ditunda karena mereka terlibat di perempat final Piala FA.

Piala FA

Kompetisi Piala FA Inggris akan menampilkan jadwal babak perempat final. Malam ini ada tiga pertandingan yang akan tersaji, yang disiarkan Vidio, yakni:

19.00 Sheffield United vs Blackburn Rovers

21.15 Brighton vs Grimsby Town

23.30 Manchester United vs Fulham.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-26. Malam ini ada sejumlah laga, termasuk El Clasico Barcelona vs Real Madrid.

Laga ini akan berpengaruh pada persaingan untuk berebut gelar juara. Barcelona kini memimpin klasemen dengan nilai 65. Mereka unggil 9 angka dari Real Madrid di posisi kedua.

Inilah jadwal selengkapnya, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio:

20.00 Real Betis vs Mallorca

22.15 Osasuna vs Villarreal

22.15 Real Sociedad vs Elche

00:30 Getafe vs Sevilla

03.00 Barcelona vs Real Madrid.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan ke-27 akan hadir malam ini. Ada sejumlah laga yang berlangsung, termasuk Inter Milan vs Juventus. Simak jadwalnya, yang akan disiarkan Bein Sport dan Vidio:

18.30 Sampdoria vs Verona

21.00 Fiorentina vs Lecce

21.00 Torino vs Napoli

00:00 Lazio vs AS Roma

02:45 Inter Milan vs Juventus.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman akan memasuki pekan ke-25. Inilah laga akan tersaji pada malam ini, yang disiarkan Mola TV:

21.30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt

23.30 Leverkusen vs Bayern Munchen

01:30 Mainz vs Freiburg.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis malam ini akan menampilkan rangkaian partai pekan ke-28, termasuk PSG. Simak jadwalnya:

21.00 Montpellier vs Clermont Foot

21.00 Nice vs Lorient

21.00 Strasbourg vs Auxerre

21.00 Troyes vs Brest

23.05 PSG vs Rennes

02:45 Reims vs Marseille.

