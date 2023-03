Jadwal Kualifikasi Euro 2024 Dimulai Pekan Ini: Ada Big Match Italia vs Inggris dan Prancis vs Belanda

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal babak kualifikasi Euro 2024 (Piala Eropa 2024)akan mulai bergulir sepanjang pekan ini. Tim peserta akan mulai bersaing untuk berebut tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Nantinya, ada 24 tim yang akan bertarung pada putaran final Euro 2024. Jerman sebagai tuan rumah sudah langsing lolos. Babak kualifikasi akan memperebutkan 20 tiket langsung. Tiga tiket lainnya akan diperebutkan lewat babak playoff, dengan mempertimbangkan hasil UEFA Nations League 2022-2023.

Ada 54 tim yang akan bertarung di babak kualifikasi, yang akan berlangsung hingga 24 Maret 2024. Para peserta dibagi dalam 10 grup yaitu , dengan dua tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final.

Pada pekan pertama minggu ini, babak kualifikasi akan menampilkan sejumlah laga menarik. Dua tim raksasa Eropa, Italia vs Inggris, akan berhadapan dari Grup C. Mereka akan berduel Kamis waktu setempat atau Jumat dinihari, 24 Maret 2023.

Big match lainnya adalah Prancis vs Belanda yang akan berlangsung di Grup B, Sabtu, 25 Maret 2023. Laga lain yang juga akan tersaji adalah Swedia vs Belgia, Republik Cek vs Polandia, dan Spanyol vs Norwegia.

Jadwal Pekan Pertama Kualifikasi Euro 2024:

Kamis, 23 Maret 2023

22.00 WIB Kazakhstan vs Slovenia (Grup H).

Jumat, 24 Maret 2023

02.45 WIB Italia vs Inggris (Grup C)

02.45 WIB Makedonia Utara vs Malta (Grup C)

02.45 WIB Denmark vs Finlandia (Grup H)

02.45 WIB San Marino vs Irlandia Utara (Gru H)

02.45 WIB Bosnia vs Islandia (Grup J)

02.45 WIB Portugal vs Liechtenstein (Grup J)

02.45 WIB Slovakia vs Luksemburg (Grup J).

Sabtu, 25 Maret 2023

00.00 WIB Bulgaria vs Montenegro (Grup G)

02.45 WIB Prancis vs Belanda (Grup B)

02.45 WIB Gibraltar vs Yunani (Grup B)

02.45 WIB Rep. Cek vs Polandia (Grup E)

02.45 WIB Moldova vs Kep. Faroe (Grup E)

02.45 WIB Austria vs Azerbaijan (Grup F)

02.45 WIB Swedia vs Belgia (Grup F)

02.45 WIB Serbia vs Lithuania (Gruo G)

21.00 WIB Skotlandia vs Siprus (Grup A).

Minggu, 26 Maret 2023

00.00 WIB Armenia vs Turki (Grup D)

00.00 WIB Belarus vs Swiss (Grup I)

00.00 WIB Israel vs Kosovo (Gruo I)

02.45 WIB Spanyol vs Norwegia (Grup A)

02.45 WIB Kroasia vs Wales (Grup D)

02.45 WIB Andorra vs Rumania (Grup I).

Pembagian Grup Kualifikasi Euro 2024

Grup A: Spanyol, Skotlandia, Norwegia, Georgia, Siprus

Grup B: Belanda, Prancis, Rep. Irlandia, Yunani, Gibraltar

Grup C: Italia, Inggris, Ukraina, Makedonia Utara, Malta

Grup D: Kroasia, Wales, Armenia, Turki, Latvia

Grup E: Polandia, Rep. Ceko, Albania, Kep. Faroe, Moldova

Grup F: Belgia, Austria, Swedia, Azerbaijan, Estonia

Grup G: Hungaria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lithuania

Grup H: Denmark, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlandia Utara, San Marino

Grup I: Swiss, Israel, Rumania, Kosovo, Belarus, Andorra

Grup J: Portugal, Bosnia Herzegovina, Islandia, Luksemburg, Slovakia, Liechstenstein.

