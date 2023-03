Jadwal Bola Kamis 23 Maret 2023: Italia vs Inggris di Kualifikasi Euro 2024, Juga Ada Timnas Portugal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 24 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Euro 2024 dan laga persahabatan FIFA Matchday.

Inilah jadwal selengkapnya:

Kualifikasi Euro 2024

Babak Kualifikasi Euro 2024 akan dimulai malam ini. Sebanyak 54 tim peserta akan mulai bersaing untuk berebut tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Para peserta dibagi dalam 10 grup, dengan dua tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final.

Malam ini akan hadir akan hadir laga besar Italia vs Inggris, yang bersaing di Grup C. Selain itu ada aksi Portugal, Denmark, dan Bosnia. Simak jadwalnya, yang akan disiarkan langsung oleh iNews, MNCTV Sports, RCTI+:

Kamis, 23 Maret 2023

22:00 Kazakhstan vs Slovenia

Jumat, 24 Maret 2023

02:45 Bosnia & Herzegovina vs Islandia

02:45 Denmark vs Finlandia

02:45 Italia vs Inggris (iNews)

02:45 Masedonia Utara vs Malta

02:45 Portugal vs Liechtenstein

02:45 San Marino vs Irlandia Utara

02:45 Slovakia vs Luksemburg.

Uji Coba FIFA Matchday

Rangkaian uji coba antaranegara dalam rangkaian FIFA Matchday akan hadir sepanjang hari ini hingga Jumat dinihari. Simak beberapa di antaranya:

19:00 Hong Kong vs Singapura

21:00 Malaysia vs Turkmenistan

00:00 Rusia vs Iran

01:30 Hungaria vs Estonia

06:30 Argentina vs Panama.

