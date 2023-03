Prediksi Italia vs Inggris di Kualifikasi Euro 2024: Jadwal, Kondisi Terkini Tim, dan Perkiraan Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Laga besar antara Italia vs Inggris akan tersaji pada kualifikasi Euro 2024 di Stadion Diego Armando Maradona pada Jumat, 24 Maret 2023, pada pukul 02.45 WIB. Ini akan menjadi langkah pertama Gli Azzurri untuk mempertahankan gelar juara Piala Eropa.

Azzurri memastikan bahwa sepak bola tidak akan pulang ke negeri kelahirannya ketika mengalahkan The Three Lions melalui adu penalti di final Euro 2020. Namun, Italia justru kehilangan kilaunya. Mereka kalah dari Makedonia Utara sehingga gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2022.

Kekuatan dominan sebelum dan selama Euro 2020 hilang. Argentina nyaris tidak berkeringat dalam kemenangan Finalissima 3-0 atas Italia tahun lalu. Italia mungkin lebih kuat ketika bertanding di UEFA Nations League setelah mengalahkan Inggris, Hongaria dan Jerman untuk menduduki posisi teratas di Liga A Grup 3.

Italia melangkah ke semifinal untuk melawan Spanyol pada Juni mendatang. Italia mengalahkan Albania 3-1 sebelum kalah 2-0 dari Austria dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka pada November lalu.

Meskipun tidak ada tim yang berkompetisi di kualifikasi Euro sejak masa pandemi Covid-19, prestasi luar biasa Italia tercatat dengan baik. Azzurri telah memenangkan masing-masing dari 14 pertandingan kualifikasi terakhir mereka dan tidak terkalahkan dalam 40 pertandingan sejak kalah 3-1 dari Prancis pada tahun 2006.

Selain itu, sudah 24 tahun sejak Italia kalah dalam kualifikasi Euro di kandang sendiri. Kekalahan tersebut terjadi saat menghadapi Denmark 3-2 pada 1999.

Adapun Inggris masih berada dalam bayang-bayang kegagalan di babak perempat final Piala Dunia 2022. Hasil itu membuat pelatih Gareth Southgate berniat mundur. Namun, FA terus menaruh kepercayaan pada laki-laki berusia 52 tahun tersebut. Terdegradasinya Inggris di UEFA Nations League B tahun lalu juga tak menggoyang posisi Southgate.

Namun, The Three Lions dapat membanggakan capaian 17 kemenangan dari 18 pertandingan kualifikasi Euro terakhir. Kekalahan tandang terakhir terjadi pada Oktober 2019 saat kalah 1-2 dari Republik Ceko. Southgate juga akan menikmati capaian penting. Ia akan mengklaim kemenangannya yang ke-50 sebagai manajer Inggris jika The Three Lions meninggalkan Naples dengan membawa tiga poin.

Para pemain timnas Inggris tampak kecewa di akhir laga perempat final Piala Dunia melawan Prancis di Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar, 11 Desember 2022. REUTERS/Annegret Hilse

Berita Terkini Tim

Italia telah kehilangan penyerang Federico Chiesa, bek kiri Federico Dimarco dan kiper Ivan Provedel. Dua nama terakhir telah digantikan oleh Emerson Palmieri dan Marco Carnesecchi.

Carnesecchi adalah salah satu dari empat pemain yang belum bermain yang dipanggil oleh Mancini untuk pertandingan bulan Maret, dengan Wladimiro Falcone, Alessandro Buongiorno dan striker kelahiran Argentina Mateo Retegui juga berusaha tampil perdana untuk Azzurri.

Dengan tidak adanya Ciro Immobile atau Giacomo Raspadori di barisan lini depan karena cedera, Retegui bisa memulai debutnya. Mancini menghadapi dilema menggunakan formasi antara 4-3-3 atau 3-5- 2.

Demikian pula, trio pemain Inggris juga telah meninggalkan kamp menjelang pertandingan pembuka melawan Italia. Marcus Rashford, Mason Mount dan Nick Pope semuanya menarik diri karena cedera. Fraser Forster masuk menggantikan nama terakhir.

Meskipun mengakui melanggar aturan, striker Brentford Ivan Toney telah kembali ke barisan sebagai satu-satunya pemain yang belum bermain dalam skuad. Selain itu, tidak ada Ben White, Raheem Sterling, Trent Alexander-Arnold atau Callum Wilson dalam skuad Inggris kali ini.

Masih mendekam di Old Trafford, Harry Maguire kemungkinan terus menjadi salah satu nama penting daftar tim Southgate, sementara Harry Kane hanya berjarak satu gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan menyalip capaian Wayne Rooney. di belakangnya.

Perkiraan Formasi

Timnas Italia; Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Verratti, Jorginho; Berardi, Retegui, Grifo

Timnas Inggris: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish

Prediksi

Duel Italia vs Inggris mungkina akan menjadi adu kekokohan lini pertahanan kedua tim di kualifikasi Euro 2024. Absennya penyerang Italia akan membuat harapan mereka untuk memperpanjang kemenangan di kandang menjadi kian sulit.

Menghindari kekalahan pada awal kualifikasi akan menjadi tujuan utama Mancini dan Southgate. Mereka berdua sadar kekalahan akan mengikis kepercayaan diri para pemainnya. Jadi, hasil imbang kemungkinan besar menjadi akhir duel tersebut.

