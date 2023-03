Keluarga Kerajaan Qatar dan Konglomerat Inggris Bersaing Beli Manchester United, Siapa Menang?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik Manchester United, Keluarga Glazer resmi menjual klub miliknya kepada publik. Sejumlah calon pembeli menunjukkan ketertarikannya, salah satunya yakni Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Salahsatu anggota keluarga Kerajaan Qatar itu akan bersaing dengan Jim Ratcliffe, salah satu orang terkaya di Inggris.

Manchester United telah dimiliki oleh Keluarga Glazer sejak tahun 2003, tetapi keluarga pengusaha asal Amerika ini mengumumkan pada November 2022 lalu bahwa mereka akan menjual setan merah. Pengumuman tersebut menyusul kerusuhan selama bertahun-tahun dan protes penggemar terhadap keluarga Glazer. Bahkan protes itu melahirkan gerakan Love United Hate Glazers.

Melansir dari independent.co.uk, keluarga Glazers telah menetapkan penilaian 5 miliar Euro atau Rp 82 Triliun untuk klub Liga Premier ini. Tetapi diharapkan tawaran setelah batas waktu hari Jumat.

Klub ini memiliki nilai sekitar 3 miliar Euro atau sekitar Rp 49 Triliun di New York Stock Exchange dan ada keyakinan bahwa semua penawaran hari Jumat akan masuk setidaknya 30 persen di bawah nilai 5 miliar Euro mereka.

Emir Qatar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, telah resmi mengajukan penawaran untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Keluarga Glazer memang telah memulai proses untuk menjual klub Liga Premier Inggris tersebut sejak tahun lalu.

Glazer memiliki saham mayoritas Manchester United. Mereka dilaporkan telah siap melepas kepemilikan klub dengan nilai 7 miliar poundsterling atau sekitar Rp 109 triliun.

Profil Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani lahir pada 30 Agustus 1959 di Doha, Qatar. Sheikh Jassim adalah putra dari mantan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (HBJ) yang merupakan salah satu orang terkaya di Qatar. Ayahnya sekaligus mantan Perdana Menteri Qatar pada periode 2007 hingga 2013.

Anggota keluarga kerajaan Qatar ini mengajukan tawaran melalui Nine Two Foundation miliknya dan akan benar-benar bebas utang. Jika menjadi pemilik Manchester United, Sheikh Jassim berjanji untuk menginvestasikan kembali keuntungan kepada tim, mengembalikan klub ke kejayaannya dan "menempatkan para penggemar di jantung Klub sekali lagi”. Investasinya tersebut berupa fasilitas latihan, stadion dan infrastruktur yang lebih luas.

Pengusaha Qatar yang juga menjabat sebagai ketua Qatar Islamic Bank ini diyakini siap mengajukan tawaran mencapai 5,5 miliar pound sterling di penawaran berikutnya. Ini mengecilkan tawaran awal 4,5 miliar pound sterling dari kedua belah pikah, dan Ratcliffe dilaporkan tidak siap untuk menaikan penawarannya setinggi Sheikh.

Sheikh telah berbicara tentang keinginan untuk melakukan pengambilalihan United 100 persen. Laporan mengenai tawaran Ratcliffe, sementara itu memperkirakan dia akan mengambil alih 69 persen saham Glazers.

Jika uang yang menjadi faktor penentunya, Sheikh Jassim bisa lebih unggul dibanding Sir Jim Ratcliffe, salah seorang terkaya Inggris dan pemilik perusahaan bahan kimia INEOS, yang juga telah menyatakan minat untuk mengambil saham yang signifikan di Manchester United. Perwakilannya telah mengadakan pembicaraan selama beberapa jam ketika mereka melakukan perjalanan ke Manchester dan laporan baru menunjukkan dia bersedia mengajukan penawaran lebih tinggi dari pesaingnya.

Menurut Forbes, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Qatar yang berkuasa, kekayaan bersih dari Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani adalah sekitar 1,3 miliar US Dollar atau setara Rp. 19 Triliun. sejumlah familinya diklaim memiliki kekayaan bersih kolektif yang diperkirakan sekitar 335 miliar US Dollar (Rp. 5.140 Triliun). Kepala keluarga kerajaan, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sendiri diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 2 miliar US Dollar atau Rp. 30 Triliun.

DANAR TRIVASYA FIKRI

Pilihan Editor: Wacana Manchester United Ganti Pemilik, Mungkinkan Gerakan Love United Hate Glazers Berakhir?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.