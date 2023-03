Jadwal Bola Jumat 24 Maret 2023: Persib vs Bhayangkara di Liga 1, Prancis vs Belanda di Kualifikasi Euro 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat hingga Sabtu dinihari, 24 -25 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Kaulifikasi Euro 2024, dan laga persahabatan FIFA Matchday.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 akan menampilkan rangkaian jadwal tunda. Pada hari ini akan ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

20:30 Persib Bandung vs Bhayangkara FC (Indosiar, Vidio)

20:30 Arema FC vs Borneo FC (Vidio)

20:30 Persik Kediri vs Persita Tangerang (Vidio).

Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC akan menentukan perebutan gelar. Bila kalah di partai ini, Persib dipastikan akan gagal juara.

Kualifikasi Euro 2024

Babak Kualifikasi Euro 2024 sudah dimulai pekan ini. Sebanyak 54 tim peserta akan mulai bersaing untuk berebut tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Para peserta dibagi dalam 10 grup, dengan dua tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final.

Malam ini akan hadir laga besar Prancis Belanda. Selain itu ada Swedia vs Belgia dan Republik Cek vs Polandia, yang akan disiarkan langsung oleh iNews, MNCTV Sports, RCTI+:

00:00 Bulgaria vs Montenegro

02:45 Austria vs Azerbaijan

02:45 Gibraltar vs Yunani

02:45 Moldova vs Kepulauan Faroe

02:45 Prancis vs Belanda (iNews)

02:45 Republik Cek vs Polandia

02:45 Serbia vs Lithuania

02:45 Swedia vs Belgia.

Uji Coba FIFA Matchday

Rangkaian uji coba antaranegara dalam rangkaian FIFA Matchday akan hadir sepanjang hari ini hingga Jumat dinihari. Simak beberapa di antaranya:

17:30 Jepang vs Uruguay

16:00 Australia vs Ekuador

18:00 Korea Selatan vs Kolombia

01:00 Uzbekistan vs Bolivia

02:00 Kuwait vs Filipina

02:00 Venezuela vs Arab Saudi.

