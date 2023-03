Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Sabtu Dinihari 25 Maret: Prancis Kalahkan Belanda, Belgia Tekuk Swedia

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Kualifikasi Euro 2024 pada Sabtu dinihari, 25 Maret 2023, menampilkan rangkaian laga matchday pertama. Timnas Prancis mengalahkan Belanda, sedangkan Belgia menekuk Swedia.

Prancis berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 4-0 dalam laga Grup B di Stade de France. Kylian Mbappe memborong dua gol (menit 21 dan 88). Gol Prancis lainnya diceploskan Antoine Griezmann (2) dan Dayot Upamecano (28).

Prancis kini memuncaki klasemen sementara dengan nilai 3, unggul selisih gol dari Yunani yang mengalahkan Gibraltar 3-0. Belanda ada di posisi terbawah (5) dengan nilai 9.

Dalam pertandingan lain, Belgia menang 3-0 saat menyambangi markas Swedia dalam pertandingan Grup F. Ketiga gol dalam laga ini diborong Romelu Lukaku. Belgia ada di posisi kedua klasemen dengan mengemas nilai 3, kalah produktivitas gol dari Austria yang mengalahkan Azerbaijan 4-1.

Sementara itu, Republik Cek menang 3-1 saat menjamu Polandia dalam pertandingan Grup E. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 3, unggul dua angka dari Kepulauan Faroe dan Moldova yang bermain imbang 1-1.

Sehari sebelumnya, Inggris menang 2-1 di kandang Italia. Sedangkan Portugal menang 4-0 atas Liechtenstein.

Hasil dan Jadwal Kualifikasi Euro 2024 Matchday 1

Jumat, 24 Maret 2023

Kazakhstan 1-2 Slovenia

Slovakia 0-0 Luksemburg

Italia 1-2 Inggris

Denmark 3-1 Finlandia

Portugal 4-0 Liechtenstein

San Marino 0-2 Irlandia Utara

Makedonia Utara 2-1 Malta

Bosnia dan Herzegovina 3-0 Islandia.

Sabtu dinihari, 25 Maret 2023

Bulgaria 0-1 Montenegro

Gibraltar 0-3 Yunani

Moldova 1-1 Kepulauan Faroe

Serbia 2-0 Lithuania

Austria 4-1 Azerbaijan

Swedia 0-3 Belgia

Republik Cek 3-1 Polandia

Prancis 4-0 Belanda.

Jadwal Minggu dinihari, 26 Maret 2023

00:00 Armenia vs Turki

00:00 Belarusia vs Swiss

00:00 Israel vs Kosovo

02:45 Andorra vs Romania

02:45 Kroasia vs Wales.

