Laga Kualifikasi Euro 2024 Inggris vs Ukraina Berakhir 2-0, Harry Kane dan Bukayo Saka Cetak Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Inggris vs Ukraina pada pertandingan kedua kualifikasi Euro 2024 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Three Lions. Bertanding di Stadion Wembley pada Ahad, 26 Maret 2023, Inggris berhasil memetik kemenangan kedua babak kualifikasi lewat gol Harry Kane dan Bukayo Saka.

Harry Kane mencetak gol pada menit ke-37 memanfaatkan assist Bukayo Saka. Adapun gol kedua Inggris diciptakan Bukayo Saka pada menit ke-40, memanfaatkan assist Jordan Henderson. Dengan kemenangan ini, Inggris memimpin klasemen sementara Grup C dengan perolehan enam poin dari dua laga.

Pasukan Gareth Southgate juga menang 2-1 atas Italia pada pertandingan pertama. Kemenangan ini menjadi spesial karena mereka raih di kandang sendiri, di Stadion Wembley. Di sisi lain, gol pembuka yang diciptakan Harry Kane juga melanjutkan ketajaman kapten Inggris tersebut.

X

Harry Kane kini total telah mencetak 55 gol dalam kariernya bersama timnas Inggris. Saat lawan Italia, dia telah mematahkan rekor pencetak gol terbanyak timnas Inggris yang sebelumnya dipegang Wayne Rooney.

Kemenangan Inggris juga menegaskan kembali peran penting dari Bukayo Saka. Bintang Arsenal tersebut kembali memperlihatkan bahwa dirinya merupakan pemain penting bagi Inggris sejauh ini.

Inggris mendominasi pertandingan ini. Hingga menit ke-70, Skuad Tiga Singa telah melepaskan 12 tembakan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang Ukraina. Sebaliknya, tim tamu hanya mampu melepaskan tiga tembakan namun tidak satu pun mengarah ke gawang Inggris.

Pelatih Gareth Southgate, menurunkan trio Bukayo Saka, Harry Kane, dan James Maddison di lini depan. Di lini tengah, ia mengandalkan tiga gelandang Jordan Henderson, Declan Rice, dan Jude Bellingham. Komposisi ini membuat Inggris begitu dominan dalam penguasaan bola sebesar 58 peren.

Tanpa Luke Shaw yang tidak dapat tampil karena sanksi, Gareth Southgate menempatkan Ben Chilwell di bek kiri dan Kayle Walker di bek kanan. Bek tengahnya adalah John Stones dan Harry Maguire.

Di bawah mistar ada Jordan Pickford. Formasi ini cukup membuat Inggris mampu memberikan permainan yang mengesankan dan menghibur. Hanya, tidak ada gol di babak kedua. Ini tentu menjadi catatan bagi pelatih Gareth Southgate. Seperti saat lawan Italia, timnas Inggris tampil mengesankan di babak pertama namun kesulitan di babak kedua.

Fakta Menarik Inggris vs Ukraina

Ini merupakan kemenangan ke-51 Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate dari total 83 pertandingan dengan 18 kali imbang dan 14 kali kalah atau persentase kemenangan mencapai 61 persen.

Ini ketiga kalinya Inggris meraih dua kemenangan beruntun sejak 2022 hingga kini. Kemenangan beruntun lainnya diraih pada Maret 2022 dalam laga uji coba lawan Swiss dan Pantai Gading, lalu pada November 2022 lawan Wales dan Senegal di Piala Dunia 2022.



Susunan Pemain

Inggris (4-3-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ben Chilwell; Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham/Conor Gallagher (86); Bukayo Saka, Harry Kane/Ivan Toney (81), James Maddison/Jack Grealish (85)

Pelatih: Gareth Southgate

Ukraina (4-2-3-1): Anatolli Trubin; Oleksandr Karavaev/V. Buyalskiy (61), Oleksandr Svatok, Mykola Matvienko, Vitaly Mykolenko/E. Sobol (62); Taras Stepanenko/Y. Konoplyanka (90), Oleksandr Zinchenko; Ruslan Malinovskyi, Mykhailo Mudryk/V. Tsygankov (61), Goergiy Sudakov; Roman Yaremchuk/A. Dovbyk (74)

Pelatih: Ruslan Rotan