Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Matchday Kedua: Inggris, Portugal, dan Italia Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Kualifikasi Euro 2024 pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 26-27 Maret 2023, menampilkan rangkaian matchday kedua. Inggris, Portugal, dan Italia sama-sama menang.

Dalam pertandingan di Grup C, Timnas Inggris mampu menjaga tren positif dengan kemenangan 2-0 saat menjamu Ukraina di Wembley. Gol dalam laga ini dicetak Harry Kane pada menit 37 dan Bukayo Saka (40).

Di grup sama, Italia mampu menang 2-0 atas Malta. Pemain kelahiran Argentina, Mateo Retegui, kembali mencetak gol buat Azzurri, pada menit ke-15. Gol lainnya diceploskan Matteo Pessina (27).

X

Ini jadi kebangkitan bagi Italia setelah dikalahkan Inggris 1-2 pada laga sebelumnya. Kini Inggris menempati puncak klasemen dengan nilai 6 dari 2 laga. Italia di posisi kedua dengan nilai 3, sama dengan Masedonia Utara. Ukraina dan Malta sama-sama belum meraih poin.

Dalam laga di Grup J, Timnas Portugal berpesta gol dan menang 6-0 di kandang Luksemburg, Stade de Luxembourg. Cristiano Ronaldo memborong dua gol (9 dan 31). Gol lainnya diceploskan Joao Félix (15), Bernardo Silva (18), Otavio (77), dan Rafael Leao (89).

Ini jadi kemenangan kedua diraih Portugal secara beruntun. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul dua angka dari Slovakia yang menang 2-0 atas Bosnia.

Di gup sama, Islandia juga berpesta gol dengan menghancurkan Liechtenstein 7-0. Mereka ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 3, sama dengan Bosnia di urutan keempat. Luksemburg menghuni urutan kelima dengan nilai 1 dan Liechtenstein belum meraih angka.

Dari Grup H, Denmark secara mengejutkan takluk 2-3 saat berlaga di kandang Kazakhstan. Sedangkan Slovenia mengalahkan San Marino dengan skor 2-0 dan Finlandia menang 1-0 saat menyambangi markas Irlandia Utara.

Kini Slovenia memuncaki klasemen dengan nilai 6, disusul Denmark (3), Kazakhstan (3), Finlandia (3), Irlandia Utara (3), dan San Marino.

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 akan kembali hadir malam nanti, antara lain menyajikan laga Irlandia vs Prancis, Belanda vs Gibraltar, Polandia vs Albania, dan Swedia vs Azerbaijan.

Selanjutnya: rekap hasil, jadwal, dan klasemen Kualifikasi Euro 2024