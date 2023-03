Belum Perpanjang Kontrak di PSG, Berikut Sederet Klub yang Berpeluang Boyong Lionel Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Kontrak Lione Messi di Paris Saint-Germain (PSG) akan habis akhir musim ini. Meskipun begitu, belum ada kejelasan La Pulga akan memperbarui kontraknya. Rumor mengatakan Messi telah mencapai kesepakatan secara lisan untuk tinggal semusim lagi di Parc de Princes. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada tanda tangan hitam di atas putih.

Masa depan Messi di PSG kian mengundang tanda tanya ketika peraih lima kali Balon d'Or tersebut justru menjadi sasaran cemoohan fans kala bertanding melawan Rennes. Berbagai spekulasi pun mencuat. Sejumlah klub dikabarkan tertarik memboyong penyerang 35 tahun tersebut. Berikut adalah klub-klub yang dikabarkan teratrik sang megabintang.

Barcelona

Dilansir dari sportingnews.com, Barcelona dikabarkan masih akan menyimpan harapan kembalinya Messi ke Catalonia. Rumor tersebut bahkan mencuat sejak musim panas 2022 ketika presiden klub Joan Laporta mengatakan bahwa waktu Messi bersama Barcelona "belum berakhir".

Menurut wakil presiden Barcelona Eduard Romeu pada pertengahan Januari, reuni dengan Messi akan "memungkinkan secara finansial" bagi klub jika ia meninggalkan PSG dengan status bebas transfer, apakah itu musim panas mendatang atau musim panas 2024.

Mayoritas trofi dalam karier La Pulga direngkuh bersama Barcelona, seperti 10 gelar La Liga hingga empat trofi Liga Champions. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, tidak menampik ingin memulangkan Messi ke Camp Nou. "Dengan Leo, mari kita lihat, Barca adalah rumahnya," kata Xavi pada 2022.

Al-Hilal

Al-Hilal dikabarkan bersedia membayar uang selangit untuk membawa Lionel Messi ke Liga Pro Saudi. Hal tersebut dilakukan untuk menyaingi rivalnya Al Nassr yang berhasil memboyong Cristiano Ronaldo. Bahkan, Al-Hilal dikabarkan telah menawarkan gaji lebih dari €300 juta per tahun untuk Messi.

Al Hilal adalah saingan utama Al-Nassr di Saudi Pro League. Kedua klub juga sama-sama bermarkas di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Pertandingan antara keduanya kerap disebut sebagai "El-Clasico Saudi". Al-Hilal tampaknya tidak mau kalah bersaing dengan Al-Nassr yang memboyong Cristiano Ronaldo.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Jorge Messi, ayah dan agen Lionel, sedang melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk membahas persyaratan ini dengan klub. Namun, sejauh ini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh Al-Hilal.

Inter Miami

Kabar Messi bakal bermain di MLS Amerika Serikat sudah muncul sejak 2020. David Beckham sang pemilik klub dikabarkan emrupakan penggemar berat Messi. Sebelumnya, Messi dirumorkan tertarik bermain di Amerika Serikat sebelum gantung sepatu. Pada 2020, La Pulga mengeluarkan 7,3 juta dolar AS untuk membeli apartemen sembilan lantai Regalia Tower di Miami.

Lionel Messi dikabarkan nyaris membuat kesepakatan dengan Inter Miami. Laporan tersebut menyatakan bahwa sebagai bagian dari kontrak tersebut, Messi akan mengakuisisi 35 persen saham di klub tersebut, yang bernilai lebih dari $200 juta. Namun, belum dapat dipastikan seberapa besar kemungkinan Messi akan bergabung dengan Inter Miami pada 2023.

Newell's Old Boys

Newell's Old Boys adalah klub masa kecil Messi. Dilansir dari forbes.com, kabar kembalinya Messi ke Newell's diembuskan oleh rekan dekatnya Sergio Aguero. Sebelum ke Barcelona, Messi menghabiskan lima tahun di tim muda Newell's Old Boys dan mencetak hampir 500 gol sebagai bagian dari The Machine of '87.

HAN REVANDA PUTRA

