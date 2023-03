Jadwal Bola Senin 27 Maret 2023: Bali United di Liga 1, Prancis dan Belanda di Kualifikasi Euro 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 27 -28 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Kualifikasi Euro 2024, dan laga persahabatan FIFA Matchday.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 akan kembali menampilkan jadwal laga tunda. Pada hari ini akan ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

20:30 Arema FC vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Arema FC hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 28 dari 29 laga.

Bali United sudah dipastikan gagal mempertahankan gelar juara. Mereka gagal menang dalam empat laga beruntun dan kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 48.

Kualifikasi Euro 2024

Babak Kualifikasi Euro 2024 sudah dimulai pekan ini. Sebanyak 54 tim peserta akan mulai bersaing untuk berebut tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Para peserta dibagi dalam 10 grup, dengan dua tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final.

Malam ini antara lain akan hadir laga Belanda vs Gibraltar, Polandia vs Albania, dan Irlandia vs Prancis. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan iNews TV, MNCTV Sports, dan RCTI+.

Simak jadwal selengkapnya:

01.45 Montenegro vs Serbia

01.45 Belanda vs Gibraltar

01.45 Polandia vs Albania

01.45 Austria vs Estonia

01.45 Swedia vs Azerbaijan

01.45 Moldova vs Republik Cek

01.45 Hungaria vs Bulgaria

01.45 Irlandia vs Prancis.

Uji Coba FIFA Matchday

Selain laga Indonesia vs Burudni, rangkaian uji coba antaranegara lainnya juga hadir dalam rangkaian FIFA Matchday. Simak beberapa di antaranya:

23:00 Masedonia Utara vs Kep. Faroe

23:00 Yunani vs Lithuania

01:00 Oman vs Lebanon

07:30 Cile vs Paraguay.

