Jadwal Bola Selasa 28 Maret 2023: Timnas Indonesia, Persija, Timnas Spanyol, Jerman, Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 27 -28 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Kualifikasi Euro 2024, dan laga persahabatan FIFA Matchday termasuk aksi Timnas Indonesia.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Kompetisi Liga 1 akan kembali menampilkan jadwal laga tunda. Pada hari ini akan ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

20:30 Persita Tangerang vs Persija Jakarta.

Persita menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 41 dari 30 laga. Persija Jakarta ada di urutan ketiga dengan nilai 54.

Kualifikasi Euro 2024

Babak Kualifikasi Euro 2024 sudah dimulai pekan ini. Sebanyak 54 tim peserta akan mulai bersaing untuk berebut tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Para peserta dibagi dalam 10 grup, dengan dua tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final.

Malam ini antara lain akan hadir laga Skotlandia vs Spanyol, Turki vs Kroasia, dan Swiss vs Israel. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan iNews TV, MNCTV Sports dan RCTI+.

Simak jadwal selengkapnya:

23.00 Georgia vs Norwegia.

01.45 Wales vs Latvia

01.45 Romania vs Belarusia

01.45 Swiss vs Israel

01.45 Kosovo vs Andorra

01.45 Turki vs Kroasia

01.45 Skotlandia vs Spanyol.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia akan kemblai menghadai Burundi dalam laga FIFA Matchday di Stadion Patriot Bekasi. Pada pertemuan pertama tim asuhan Shin Tae-yong menang 3-2. Inilah jadwalnya:

20:30 Indonesia vs Burundi (Indosiar)

Uji Coba FIFA Matchday

Selain laga Indonesia vs Burudni, rangkaian uji coba antaranegara lainnya juga hadir dalam rangkaian FIFA Matchday. Simak beberapa di antaranya:

15:30 Australia vs Ekuador

17:20 Jepang vs Kolombia

18:00 Korea vs Filipina

21:00 Malaysia vs Hong Kong

01:00 Jerman vs Belgia

01:00 UEA vs Thailand

01:30 Yodania vs Filipina

02:00 Arab Saudi vs Bolivia

02:30 Maroko vs Peru

06:30 Argentina vs Curacao.

Pilihan Editor: 5 Poin Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20 2023

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.