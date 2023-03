Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga 1 Setelah Rangkaian Laga Tunda Usai Digelar

TEMPO.CO, Jakarta - Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 2-1 dalam pertandingan Liga 1 Indonesia 2022/ 2023 di Stadion Jatidiri Semarang, Rabu malam, 29 Maret 2023.

Dalam pertandingan yang disaksikan secara langsung oleh pendukung kedua kesebelasan, Persebaya mengambil inisiatif untuk menguasai pertandingan pada menit awal babak pertama. Hasilnya, Persebaya sempat memperoleh penalti saat pertandingan baru berjalan lima menit setelah salah seorang pemain PSIS melakukan pelanggaran.

Namun Jose Predro Valente yang menjadi eksekutor tendangan penalti gagal memaksimalkan peluang setelah sepakannya digagalkan oleh penjaga gawang PSIS Adi Satriyo.

PSIS yang sudah mampu mengembangkan permainan justru berhasil mencuri gol pada menit ke-25 melalui Alfeandra Dewangga. Namun, keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama karena Persebaya mampu membalas gol lima menit kemudian melalui Paulo Victor Costa. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Pada babak kedua, PSIS Semarang mengambil inisiatif menyerang untuk mencetak gol tambahan. Peluang PSIS untuk menambah gol datang pada menit ke-89 saat wasit menunjuk titik penalti setelah salah seorang pemain Persebaya melakukan handsball.

Namun Vitinho yang menjadi eksekutor juga gagal memanfaatkan peluang itu setelah tendangannya berhasil diantisipasi Ernando Ari Sutaryadi.

Persebaya justru berhasil mencuri gol pada menit akhir pertandingan melalui Brylian Aldama. Skor 2-1 untuk kemenangan Persebaya bertahan hingga pertandingan usai.

Laga PSIS Semarang menjadi akhir dari rangkaian laga tunda yang sudah berlangsung sejak tengah pekan lalu. Kamis hari ini, 30 Maret 2023, kompetisi Liga 1 akan memasuki pekan ke-32. Dua laga akan hadir sekaligus, yakni Bhayangkara FC vs Rans Nusantara FC dan Dewa United vs Persik Kediri.

Rekap Hasil Laga Tunda Liga 1

Jumat, 24 Maret 2023

Persib Bandung vs Bhayangkara FC 2-1.

Arema FC vs Borneo FC 0-0

Persik Kediri vs Persita Tangerang 3-1.

Sabtu, 25 Maret 2023

Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 3-2.

Minggu, 26 Maret 2023

Barito Putera vs PSIS Semarang 3-0.

Senin, 27 Maret 2023

Arema FC vs Bali United 1-3.

Selasa, 28 Maret 2023

Persita Tangerang vs Persija Jakarta 1-0.

Rabu, 29 Maret 2023

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya 1-2.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-32

Kamis, 30 Maret 2023

20:30 Bhayangkara FC vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio)

20:30 Dewa United vs Persik Kediri (Vidio).

Klasemen Liga 1