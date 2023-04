Hasil Liga Inggris Pekan Ke-29: Manchester City vs Liverpool Berakhir 4-1, De Bruyne Bikin Gol dan Assist

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester City vs Liverpool hadir dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-29 di Etihad Stadium, Sabtu malam, 1 April 2023. Man City menang dengan skor 4-1.

Pencetak Gol

Liverpool unggul lebih dahulu. Mereka meraih gol pada menit ke-17, lewat aksi Mohamed Salah. Gol ini sempat dicek dengan VAR tapi akhirnya tetap disahkan.

X

Manchester City menyamakan kedudukan pada menit ke-27. Julian Alvarez menjebol gawang The Reds dari jarak dekat setelah mendapatkan operan dari Jack Grealish.

Tim tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-46. Kevin de Bruyne mencetak gol setelah mendapat umpan dari Riyad Mahrez.

Setelah gol itu, Man City mendominasi. Mereka kembali mendapat dua gol lewat Ilkay Gundogan pada menit ke-53 dan Jack Grealish. Gol Grealish tercipta berkat assist De Bruyne.

Statistik Pertandingan

Manchester City unggul dalam penguasaan bola, mencapai 67 persen. Mereka melakukan 17 percobaan tembakan ke gawang lawan, 8 di antaranya terarah. Liverpool melakukan 4 tembakan, dengan hanya 1 yang terarah.

Kualitas peluang (xG) kedua tim juga terpaut cukup jauh. Man City mencapai 1,91 sedangkan Liverpool mencatatakan 0,29.

Posisi Klasemen

Manchester City meraih kemenangan keempat secara beruntun. Tim asuhan Josep Guardiola ini tetap di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan nilai 64 dari 28 laga, tertinggal lima angka dari Arsenal.

Liverpool menelan kekalahan kedua secara beruntun setelah ditekuk Bournemouth 1-0. Mereka tetap di posisi keenam klasemen dengan nilai 42 dari 27 laga.

Susunan Pemain Manchester City vs Liverpool

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Alvarez.

Cadangan: Ortega, Walker, Phillips, Laporte, Bernardo, Gomez, Perrone, Palmer, Lewis.

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, Elliott, Henderson, Fabinho, Gakpo, Jota, Salah.

Caddangan: Kelleher, Gomez, Milner, Firmino, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Nunez, Arthur, Matip.

Jadwal Berikutnya

Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-29 masih akan hadir pada malam ini, termasuk menampilkan Arsenal vs Leeds United, Crystal Palace vs Leicester City, dan Chelsea vs Aston Villa. Sedangkan laga Newcastle United vs Manchester United akan berlangsung Minggu malam, 2 April 2023.

Pilihan Editor: Kata Erick Thohir Soal Tragedi Kanjuruhan dalam Surat FIFA

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.