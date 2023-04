Jadwal Bola Minggu 2 April 2023: Man United, PSG, Real Madrid, PSIS Semarang, Juga Ada Napoli vs AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 2-3 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Sejumlah tim besar akan berlaga malam ini.

Di Liga Inggris akan hadir laga Newcastle United vs Manchester United. Newcastle tengah berjuang masuk kembali ke zona Liga Champions. Mereka ada di posisi kelima dengan nilai 47, tertinggal dua angka dari Tottenham yang ada di atasnya. MU menempati posisi ketiga dengan nilai 50.

Di Liga Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid akan beraksi dalam laga berbeda. Real menjamu Real Valladolid, sedangkan Atletico Madrid menyambut Real Betis.

X

Real Madrid menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 51. Mereka sudah tertinggal lima angka dari Barcelona. Atletico ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 51.

Dari Liga Italia, laga besar Napoli vs AC Milan akan jadi menu paling menarik dinantikan. Napoli mapan di puncak klasemen dengan nilai 71, sudah unggul 19 angka dari Lazio. Milan di posisi keempat dengan nilai 48.

Selain pertandingan di atas, malam ini juga akan hadir aksi PSG di Liga Jerman, juga ada laga PSIS Semarang vs PSS Sleman di Liga 1.

Simak jadwal selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-32)

20:30 PSIS Semarang vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

Liga Inggris

(Pekan Ke-29, live Vido)

20:00 West Ham vs Southampton

22:30 Newcastle United vs Manchester United

Liga Spanyol

(Pekan Ke-27, live Bein Sport, Vidio)

19:00 WIB Celta Vigo Vs Almeria

21:15 WIB Real Madrid Vs Real Valladolid

23:30 WIB Villarreal Vs Real Sociedad

23:30 WIB Espanyol Vs Real Betis

02:00 WIB Atletico Madrid Vs Real Betis.

Liga Italia

(Pekan Ke-29, live Bein Sport, Vidio)

17:30 Bologna vs Udinese

20:00 Monza vs Lazio

20:00 Spezia vs Salernitana

23:00 AS Roma vs Sampdoria

01:45 Napoli vs AC Milan.

Liga Jerman

(pekan ke-26)

20:30 Koln vs Gladbach

22:30 Werder Bremen vs Hoffenheim.

Liga Prancis

(Pekan ke-29, live Vidio)

18:00 Lille vs Lorient

20:00 Angers vs Nice

20:00 Brest vs Toulouse

20:00 Clermont vs AC Ajaccio

20:00 Nantes vs Reims

22:05 Monaco vs Strasbourg

01:45 PSG vs Lyon.

