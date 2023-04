Rekap Hasil, Jadwal, Top Skor, dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-29: Napoli Menang, AC Milan dan Inter Milan Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 7-8 April 2023, menampilkan tiga laga pekan ke-29. Napoli menang, sedangkan AC Milan dan Inter Milan sama-sama seri.

Napoli menang 2-1 saat berlaga di kandang Lecce, Stadio Via del Mare. Mereka meraih gol lewat aksi Giovanni di Lorenzo dan gol bunuh diri Antonio Gallo. Sedangkan gol Lecce dicetak Federico di Francesco.

Kemenangan ini kian mendekatkan Napoli pada gelar juara. Mereka kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 74 dari 29 laga, unggul 19 angka dari Lazio. Lecce menempati posisi ke-16 dengan nilai 27.

Dalam laga lain, AC Milan ditahan Empoli 0-0. Sedangkan Inter Milan bermain 1-1 di kandang Salernitana. Kini AC Milan di posisi ketiga dengan 52 poin dan Inter Milan ada di urutan keempat dengan nilai 51.

Liga Italia Pekan Ke-29

(Live Bein Sport, Vidio)

Jumat, 7 April 2023

Salernitana vs Inter Milan 1-1

Lecce vs Napoli 1-2

AC Milan vs Empoli 0-0.

Sabtu, 8 April 2023

17:30 Udinese vs Monza

19:30 Fiorentina vs Spezia

21:30 Atalanta vs Bologna

21:30 Sampdoria vs Cremonese

23:30 Torino vs AS Roma

23:30 Hellas Verona vs Sassuolo.

Minggu, 9 April 2023

01:45 Lazio vs Juventus.

Klasemen Liga Italia







