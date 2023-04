Gagal Kalahkan Al Feiha, Keinginan Al Nassr Satukan Jose Mourinho dengan Cristiano Ronaldo Makin Kuat

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil imbang tanpa gol laga Al Nassr melawan Al Feiha di Liga Pro Saudi pada Senin dini hari, 10 April 2023, membuat pelatih Rudi Garcia terancam kehilangan pekerjaannya. Hasil tersebut membuat tim Cristiano Ronaldo itu tertinggal tiga poin dari pemimpin klasemen Al-Ittihad dengan delapan pertandingan tersisa. Selain itu, Rudi García tidak disukai Ronaldo dan itu akan berpengaruh pada posisinya.

Al Nassr memiliki delapan pertandingan tersisa untuk dimainkan hingga akhir Mei dan mereka punya rencana untuk mendatangkan Jose Mourinho. Seperti dilansir AS pada Rabu, 12 April 2023, klub itu telah mengajukan penawaran yang sangat menguntungkan untuk pelatih AS Roma itu, yaitu US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,48 triliun untuk dua musim. Jika dia menerima, dia akan menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia.

Namun kelemahan terbesar yang dihadapi Al Nassr saat ini adalah Mourinho berada di akhir musim bersama Roma dan memiliki tujuan utama yang harus dipenuhi, termasuk memastikan Roma lolos ke Liga Champions musim depan. Roma juga berada di perempat final Liga Europa dan memiliki ambisi untuk terus maju dan memenanginya. Mourinho sudah mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kontraknya di Olimpico.

Komitmen Arab Saudi untuk menggaet beberapa nama besar sepak bola terus berlanjut. Ronaldo adalah perekrutan bintang pertama sementara Lionel Messi memiliki penawaran di atas meja dari Al Hilal yang diyakini bernilai sekitar 400 juta euro atau sekitar Rp 6,5 triliun. Angka itu dua kali lipat dari kontrak Ronaldo yang disebut mencapai 200 juta euro.

Klub Arab Saudi rela menghabiskan banyak uang untuk memikat Mourinho, yang memungkinkan pelatih asal Portugal itu bersatu kembali dengan Ronaldo, mantan pemainnya semasa ia melatih Real Madrid.

